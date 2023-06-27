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Haberler Trend İl il Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

Müslüman aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı 28 Haziran idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olanlar araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında "2023 Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak" sorusu yer alıyor. İllere göre bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul bayram namazı saati kaçta kılınacak? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il namaz vakitleri...

takvim.com.tr
27.06.2023 08:09 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:10
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

2023 bayram namazı saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bayram sabahı erkenden uyanıp namaz kılmaya gidecek olanlar illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilenler...

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Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek.

Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

Sabah saatlerinde kılınacak namaz için camilerin yolu tutulacak.

İşte, il il bayram namaz vakitleri:

Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da bayram namazı saati merak konusu oldu.

İstanbul bayram namazı saati: 06.10

Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 05:57'de kılınacak.

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