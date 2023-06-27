İl il Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 il toplu namaz vakitleri listesi
Müslüman aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı 28 Haziran idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olanlar araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında "2023 Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak" sorusu yer alıyor. İllere göre bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul bayram namazı saati kaçta kılınacak? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il namaz vakitleri...
27.06.2023 08:09 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:10
2023 bayram namazı saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bayram sabahı erkenden uyanıp namaz kılmaya gidecek olanlar illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilenler...
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 05:57'de kılınacak.