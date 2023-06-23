CHP'de İstanbul savaşı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül hamlesi! Ekrem İmamoğlu'nun zorlu imtihanı

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı süreç derinleşiyor. 'Değişim' çağrısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tavrını sürdürüyor.
SARIGÜL'Ü ADAY GÖSTERECEK
28 Mayıs'tan bu yana istifa baskılarına direnmeyi başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı planını hazır tutuyor.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geri adım atmayıp genel başkanlık hevesine devam etmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü aday gösterecek.
KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM OLDULAR
CHP Genel Merkezi'nde önceki gün 81 il başkanıyla 8.5 saatlik toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istediğini aldı. Toplantıda kendilerine dayatılan "Kılıçdaroğlu'na Destek Bildirisi"ne imza atmayan çok sayıda il başkanı, 1 gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı.