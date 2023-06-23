CHP'de İstanbul savaşı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül hamlesi! Ekrem İmamoğlu'nun zorlu imtihanı

Soruldu mu bilmiyorum ama şöyle bir cevap verme ihtimali yüksek: "Ben sürecin en çalışkanıydım ve üzerime düşeni yaptım. Niye hata olsun..."

Böyle söyleyecek biri sonra da hiçbir şey olmamış gibi büyük bir "lider" havasına bürünüp "değişim" çağrısı yapabiliyor.