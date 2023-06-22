26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? Açık ve kapalı yerler...

Kurban Bayramı tatili kapsamında memurlar idari izinle bayram tatiline erken giriyor. Peki, 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte detaylar...
26-27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?
İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.
Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran'da açık olması bekleniyor.
Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.
BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi.