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    • Haberler
    • 23.06.2023 06:11
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    • 23.06.2023 08:59
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    26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? Açık ve kapalı yerler...

    Bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi çalışma günlerini ve saatlerini merak edip araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan son açıklamasında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etmişti. Bu kapsamda devlet dairelerinin çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. Peki, 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı?

    Kurban Bayramı tatili kapsamında memurlar idari izinle bayram tatiline erken giriyor. Peki, 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

    26-27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

    İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

    Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran'da açık olması bekleniyor.

    Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

    BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi.

        Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

        4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

        Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi bankalar, kamu kurumları, devlet daireleri çalışıyor mu? Açık ve kapalı yerler...
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