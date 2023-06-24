Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.06.2023 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2023 12:06
    ABONE OL

    Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir? Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu?

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

    takvim.com.tr
    Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu?

    Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu? Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...

    18 Haziran'dan bu yana dünyanın dört bir yanında Titanic turistlerinin içinde bulunduğu denizaltının bulunması için nefesler tutuldu. 18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı olduğu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti.

    Ancak dün akşam saatlerinde ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    "KATASTROFİK" ŞEKİLDE PATLADI

    ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların Titanic enkazından yaklaşık 500 metre uzakta, okyanus tabanında bulunduğunu bildirirdi, "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.

    Patlamanın tam olarak ne zaman meydana geldiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen yetkililer, son günlerde okyanusta konuşlandırılan sonarlar ile hiçbir şeyin tespit edilmediğini açıkladı.

        DENİZALTINDAN SESLER DUYULMUŞTU...

        Arama çalışmalarında duyulan denizaltı seslerinin ise bölgede faaliyet gösteren diğer gemilere ait olduğu düşünülüyor.

        Yetkililer, mürettebat üyelerinin cansız bedenlerini bulup çıkaramayacaklarını henüz bilmiyor. Gemiler ve yetkili personeller önümüzde 24 saat içinde çalışmayı bırakacak ancak ABD Sahil Güvenliği enkaz sahasının bulunduğu alanı araştırmaya devam edecek.

        JAMES CAMERON: KEMİKLERİME KADAR NE OLDUĞUNU HİSSETTİM

        Hafızalara kazınan Titanic filminin yönetmeni James Cameron da yaşananlarının ardından açıklama yaptı. Cameron BBC'ye verdiği demeçte, denizaltının hem navigasyonunun hem de iletişiminin aynı anda kaybolmasından bir felaketin gerçekleştiğini tahmin ettiğini söyledi.

        Titanic enkazına 33 defa dalış gerçekleştiren yönetmen Cameron, "Kemiklerime kadar ne olduğunu hissettim. Denizaltının elektronik ve iletişim sisteminin aynı anda gitmesi, radyo vericisinin yanıtsız kalması… Denizaltının başına gelenleri anladım." dedi.

        Titanic'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor.

        DENİZALTINDA 5 TURİST VARDI

        Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.

        8 GÜNLÜK GEZİ 250 BİN DOLAR

        Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Dakika dakika Rusya’da yaşananlar! Tehlikeli gerilim
        Haberler Haberler Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir? Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu?
            loading
            SON DAKİKA