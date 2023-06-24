Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir? Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu?

Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu? Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...
18 Haziran'dan bu yana dünyanın dört bir yanında Titanic turistlerinin içinde bulunduğu denizaltının bulunması için nefesler tutuldu. 18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı olduğu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti.
Ancak dün akşam saatlerinde ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.
"KATASTROFİK" ŞEKİLDE PATLADI
ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların Titanic enkazından yaklaşık 500 metre uzakta, okyanus tabanında bulunduğunu bildirirdi, "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.
Patlamanın tam olarak ne zaman meydana geldiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen yetkililer, son günlerde okyanusta konuşlandırılan sonarlar ile hiçbir şeyin tespit edilmediğini açıkladı.