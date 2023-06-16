Koltuk savaşında son perde: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "çekil" baskısı yapan Ekrem İmamoğlu'na adaylık resti

"DAHA DİKKATLİ OLMALILAR"

Koltukta kalmakta ısrarcı olan İmamoğlu'na karşı ardı ardına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, artık Kurltay için açık mesaj vermekten çekinmiyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Bülent Kuşoğlu, Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı." açıklamasında bulundu.