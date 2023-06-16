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    • Haberler
    • 16.06.2023 12:17
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    • 16.06.2023 12:31
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    Koltuk savaşında son perde: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "çekil" baskısı yapan Ekrem İmamoğlu'na adaylık resti

    Seçimlerden ağır bir hezimetle çıkan CHP'de koltuk kavgası alevleniyor. Seçim gecesi "mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuğunu bırakmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu'na, sabah saatlerinde "değişmeyen tek şey değişimdir" sözleriyle cevap veren İmamoğlu'nun kavgasında hamlelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Ahlatlıbel'de bir araya gelen iki isim görüşmeden birbirlerine geri adım attıramadan ayrıldı. Aday olmak için "çekil" baskısı yapan İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu "delegeler" üzerinden mesaj gönderdi. Dün gece "yürüyüşümüz sürüyor" paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, bugün "aday" olacağını duyurarak İmamoğlu'na kesin restini çekti. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Özel'i "dikkatli olmaları" konusunda uyarırken, hakkındaki suçlamaları işaret ederek İmamoğlu için "siyasi yasakla birlikte" adaylığının sıkıntı olacağını belirtti.

    takvim.com.tr
    Koltuk savaşında son perde

    Seçimler öncesi Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında hezimetin ardından koltuk kavgası başladı. Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu'na açık rest geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

    SEÇİM GECESİ MESAJI
    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ezici bir sonuçla kazandı. Seçimi kaybeden terör ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele veremeye devam ettim, etmeye de devam edeceğim. Demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu açıklamasıyla ilk andan itibaren parti içi muhalefete "koltuğumu bırakmıyorum" mesajını verdi.

    Seçimin ertesi gün bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir." açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçmek konusudanki siteğini paylaştı.

    PARTİ ÖRGÜTLERİNİ BAĞLADI
    Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağladı. Mevcut delege sistemiyle koltuğun en güçlü adayı konumundaki Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle elini daha da güçlendirdi.



        BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
        Yaşaann gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.

        ANKARA'DA KRİZ MASASI
        Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

        Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.




        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

        Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Adalet Yürüyüşü konu başlığında açıklama yapan Kılıçdaorğlu, "Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullandı.



            İMAMOĞLU'NA MESAJ: "BU YÜRÜYÜŞ SON DEĞİL, BU YÜRÜYÜŞ BİZİM İLK ADIMIMIZ"
            CHP liderinin "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" sözleriyle Ekrem imamoğlu'na mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.

            "DAHA DİKKATLİ OLMALILAR"
            Koltukta kalmakta ısrarcı olan İmamoğlu'na karşı ardı ardına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, artık Kurltay için açık mesaj vermekten çekinmiyor.

            Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Bülent Kuşoğlu, Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı." açıklamasında bulundu.

            "OLAMAZ SIKINTISI VAR"
            Adaylık için adı en fazla geçen kişinin İmamoğlu olduğunu belirten Kuşoğlu, mahkeme sürecine dikkat çekti.

            Kuşoğlu, "Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Bizim Kemal beyden sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme, hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz, bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde Demokles'in kılıcı gibi sallandırırlar." ifadelerini kullandı.
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                Koltuk savaşında son perde
                Haberler Haberler Koltuk savaşında son perde: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "çekil" baskısı yapan Ekrem İmamoğlu'na adaylık resti
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