Koltuk savaşında son perde: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "çekil" baskısı yapan Ekrem İmamoğlu'na adaylık resti

Seçimler öncesi Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında hezimetin ardından koltuk kavgası başladı. Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu'na açık rest geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz." açıklamasında bulundu.
SEÇİM GECESİ MESAJI
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ezici bir sonuçla kazandı. Seçimi kaybeden terör ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele veremeye devam ettim, etmeye de devam edeceğim. Demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu açıklamasıyla ilk andan itibaren parti içi muhalefete "koltuğumu bırakmıyorum" mesajını verdi.
Seçimin ertesi gün bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir." açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçmek konusudanki siteğini paylaştı.
PARTİ ÖRGÜTLERİNİ BAĞLADI
Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağladı. Mevcut delege sistemiyle koltuğun en güçlü adayı konumundaki Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle elini daha da güçlendirdi.