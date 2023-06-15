CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Enver Aysever ise İmamoğlu'nun planını açıkladı

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de çarşı pazar fena karıştı. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.
İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN OTEL KÖŞELERİNDE 'DEĞİŞİM' FİSKOSU
İmamoğlu'nun yaktığı değişim ateşini Özgür Özel harladı. Özel, "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip oldu.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul Beşiktaş'ta otel köşelerinde gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" dedi.