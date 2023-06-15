CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Enver Aysever ise İmamoğlu'nun planını açıkladı





KILIÇDAROĞLU SİYASET ESNAFINI YENİLİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun vefasız olduğunu bir kez daha vurgulayan Aysever, "Sahte bir gülümseme, bir takım tavırlar... Zaten siyaset esnafı olduğunuz zaman böyle oluyor. Kılıçdaroğlu kendisi de kasaba politikacılığı siyaset esnaflığı yaptığı için Baykal döneminden öğrendikleriyle, şimdi geldi siyaset esnafına yeniliyor. Neden çünkü adamda vefa yok. Kılıçdaroğlu da hesapsız" dedi.