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    • 16.06.2023 01:06
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    • 16.06.2023 01:20
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Enver Aysever ise İmamoğlu'nun planını açıkladı

    CHP'deki değişim sancısı büyüme devam ediyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu. Tüm bu yaşanan kaosun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu. Kuşoğlu, "Kurultay ve delege bir karar verecek. Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek. Parti içinde demokrasi işleyecek. Aday olan hak etmişse kazanacak" dedi. Öte yandan CHP yandaşı Enver Aysever, İmamoğlu'nun planını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun vefasız olduğunu söyleyen Aysever, “Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısıyım, kazanamazsa CHP'nin genel başkanıyım. Dünyada bundan güzel PR yok. Ekrem Bey'in arkasında Karadeniz lobisi var, sermaye var” dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecekler

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de çarşı pazar fena karıştı. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
    Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.



    İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN OTEL KÖŞELERİNDE 'DEĞİŞİM' FİSKOSU
    İmamoğlu'nun yaktığı değişim ateşini Özgür Özel harladı. Özel, "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip oldu.

    Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul Beşiktaş'ta otel köşelerinde gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" dedi.



        ANKARA'DA KRİZ MASASI
        Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

        Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.



        "KILIÇDAROĞLU KURULTAY'DA ADAY OLACAK"
        Tüm bu yaşanan kaosun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.

        İşte Kuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:



        "ADAY GÖSTERİLECEK"
        Kurultay ve delege bir karar verecek. Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek. Parti içinde demokrasi işleyecek. Aday olan hak etmişse kazanacak.



            "FARKLI BİR ANLAYIŞA GİTMEMİZ SIKINTI YARATABİLİR"
            Kılıçdaroğlu bir kesim tarafından aday gösterilecek zaten doğrusu da böyle olur. 8 ay kaldı. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesi lazım. Bizim farklı bir anlayışla gitmemiz sıkıntı yaratabilir.



            "İLETİŞİM KONUSUNDA YANLIŞLAR YAPTIK"
            Millet İttifakı'nı bozmadan devam etmeliyiz. Kılıçdaroğlu az çalıştı, tembellik yaptı, mezhebinden dolayı kaybetti
            cümlelerini artık kimse kuramıyor. Bizim iletişim konusunda eksikliğimiz var. Yanlışlar yaptık.



            EKREM İMAMOĞLU'NU BOMBALADI
            Öte yandan CHP yandaşı Enver Aysever "Topyekün değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

            CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU I VİDEO İZLE



                "İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ ANASINI AĞLATIYOR"
                "Ekrem İmamoğlu'nun bana yoldaşlığa bir tane yaraşan tavrını gösterebilir misiniz?"                 diyen Aysever, "İlçe belediye başkanlarının anasını ağlatıyor kibirden. Göreceksiniz çok pişman olacaksınız. Ekrem Bey'e davalar açılıyor. Bu davalar açıldıkça Ekrem bey büyüyecek. Davalarda ceza alsa da almasa da büyüyecek. Zaten Kılıçdaroğlu'nu elinin tersiyle itmiş durumda. "Sem kimsin, çekil" diyor saygısızca. Türkiye'ye ben yönetiyorum diyecek. Tanrının seçilmiş insanıyım" dedi.



                "VEFA HARİÇ ADAMDA HER ŞEY VAR"
                Ekrem İmamoğlu'nu çok ağır sözlerle eleştirmeye devam eden Evren Aysever, "İmamoğlu Alevi değil, Dersimli değil. gayrimüslim değil, adamın cinsel yönelim sorunu yok, maşallah her şey var ama bir şey yok vefa" ifadelerini kullandı.



                KILIÇDAROĞLU SİYASET ESNAFINI YENİLİYOR
                Ekrem İmamoğlu'nun vefasız olduğunu bir kez daha vurgulayan Aysever, "                Sahte bir gülümseme, bir takım tavırlar... Zaten siyaset esnafı olduğunuz zaman böyle oluyor. Kılıçdaroğlu kendisi de kasaba politikacılığı siyaset esnaflığı yaptığı için Baykal döneminden öğrendikleriyle, şimdi geldi siyaset esnafına yeniliyor. Neden çünkü adamda vefa yok. Kılıçdaroğlu da hesapsız" dedi.



                    İMAMOĞLU'NA DESTEK VEREN FONDAŞLARDA NASİBİNİ ALDI
                    Ekrem İmamoğlu'nun başkaldırısına destek veren CHP yandaşı gazetecileri de çok sert sözlerle eleştiren Aysever, "Medyaya öyle bir tablo kurmuşsunuz ki; Fatih Portakal saldırıyor, Yılmaz Özdil saldırıyor, Uğur Dündar saldırıyor, İsmail Saymaz saldırıyor, İsmail Küçükkaya sinsi, Cafer Mahiroğlu teslim olmuş... Yani sen her şeyi hazırlamışsın" söyleminde bulundu.



                    SEÇİM DÖNEMİNDE HESABI YAPMIŞTI
                    Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde hesabını yaptığını belirten Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısıyım, kazanamazsa CHP'nin genel başkanıyım. Dünyada bundan güzel PR yok. Ekrem Bey'in arkasında Karadeniz lobisi var, sermaye var" dedi.

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                    Kılıçdaroğlu’ndan ’danışman’ kararı! Hepsine çizik attı
                    Haberler Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Enver Aysever ise İmamoğlu'nun planını açıkladı
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