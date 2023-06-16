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    • Haberler
    • 16.06.2023 11:17
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    • 16.06.2023 11:36
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    LGBT terörüne geçit yok! İstanbul Valisi Davut Gül'den yürüyüş hazırlığı yapanlara açık uyarı: Asla müsaade edilmeyecek

    Aile kurumunu tehdit kürsel LGBT terörünün, Türkiye'de kendine propaganda alanı açma çabasında. Haziran ayından dünya çapğında gerçekleştirilen eylem ve yürüyüşlerin Türkiye ayağında, pazar günü sokağa çıkmaya hazırlanan gruplara İstanbul Valisi Davut Gül'den açık uyarı geldi. Gül yaptığı açıklamada, " İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    LGBT terörüne geçit yok!

    Aileyi tehdit eden LGBT terörü, Türkiye'de çocukları ve gençleri zehirlemek adına propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Sözde 'Onur Haftası' kapsamında yürüyüşe hazırlanan gruplara uyarı geldi.

    İZİN VERİLMEYECEK
    İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile kurumunu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini ve izinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

    "MÜSAADE EDİLMEYECEK"
    İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

    YÜRÜYÜŞ YAPILACAKTI
    LGBT gruplarının dünya genelinde haziran ayında yaptığı kutlamalar zaman zaman gündeme geliyor. Bu kapsamda 18 Haziran günü İstanbul'da da bir yürüyüş düzenlenmesi planlanıyordu.

    SAPKINLIĞA İZİN YOK!
    LGBT terörüyle mücadele adına önemli adımlar atılıyor. İzinsiz gösteri ve yürüyüşlere izin verilmediği gibi propaganda ve özendirici yayınlara karşı cezai işlemler uygulanmaya başlandı.

        Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.

        Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı.

        Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.

        TİKTOK'TA LGBT ÖZENDİRİCİLİĞİNE CEZA!
        Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sosyal medya uygulaması Tiktok'ta bir şahsa ait hesapta yapılan LGBT içerikli reklama ceza kesti. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine reklamı inceleyen Reklam Kurulu, reklamda cinsiyet değiştirme ameliyatları sonrasında gerçekleşen cinsiyet uyum süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, Seray adında bir kadının mastektomi (göğüs aldırma) ameliyatı olmasının ardından Yiğit ismini aldığı ve kendisine cinsiyet uyum işlemi operasyonları yapılacağının ifade edildiğini tespit etti.

            HERKESE TAVSİYEYE CEZA GELDİ
            Reklam Kurulu, cinsiyet uyum süreçleri sırasında burun operasyonu da geçiren şahsın, reklamlarda doktorun "Çok korkuyorlar ağrınız var mıydı?" sorusuna "Hiç korkunç değil" yanıtını verdiği, ayrıca operasyonlara yönelik, "Harika gerçekten tavsiye ediyorum. Çok araştırdım bu hastaneyi. Kendim de çok memnunum. O yüzden bütün kuzenlerimi de buraya getirdim. Artık tanıyorlar bizi. Ne ağrı var ne sızı var ne morarma var. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullanarak, böylesine bir operasyona çevresindekileri de teşvik etmeye çalıştığı, sağlık kuruluşunu övücü ve tavsiye edici nitelikte ifadeler kullandığı belirlendi.

            TALEP YARATMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPILAMAZ
            Kurul, reklama ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda, sağlık alanında yürürlükte bulunan mevzuat gereği, tabiplerin reklam ve ilan vermelerinin yasak olduğunu belirtirken, "Sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların, tabi bulundukları mevzuat gereği, yalnızca açılış bilgileri, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri, bunların dışında, talep yaratmaya yönelik açıklamalara ve yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

            Sabah'ta yer alan habere göre, Kurul bu kapsamda söz konusu sosyal paylaşım sitesinde doktor ve hastane lehine paylaşımlarda bulunularak adı geçen sağlık personeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirici nitelikte tanıtımlarda bulunulmasını affetmedi.

                Kurul, reklamı yayına veren şahsa, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği gibi 7 farklı Kanun ve düzenlemeye aykırılıktan 347 bin 128 TL idari para cezası kesti. Reklamlar da Kurul tarafından yasaklandı.

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                Haberler Haberler LGBT terörüne geçit yok! İstanbul Valisi Davut Gül'den yürüyüş hazırlığı yapanlara açık uyarı: Asla müsaade edilmeyecek
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