LGBT terörüne geçit yok! İstanbul Valisi Davut Gül'den yürüyüş hazırlığı yapanlara açık uyarı: Asla müsaade edilmeyecek

Aileyi tehdit eden LGBT terörü, Türkiye'de çocukları ve gençleri zehirlemek adına propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Sözde 'Onur Haftası' kapsamında yürüyüşe hazırlanan gruplara uyarı geldi.
İZİN VERİLMEYECEK
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile kurumunu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini ve izinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.
YÜRÜYÜŞ YAPILACAKTI
LGBT gruplarının dünya genelinde haziran ayında yaptığı kutlamalar zaman zaman gündeme geliyor. Bu kapsamda 18 Haziran günü İstanbul'da da bir yürüyüş düzenlenmesi planlanıyordu.
SAPKINLIĞA İZİN YOK!
LGBT terörüyle mücadele adına önemli adımlar atılıyor. İzinsiz gösteri ve yürüyüşlere izin verilmediği gibi propaganda ve özendirici yayınlara karşı cezai işlemler uygulanmaya başlandı.