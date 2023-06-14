Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: İzmir'i kana bulayan terörist Abdulkahar Karasaç öldürüldü

Son dakika haberi... MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
İZMİR'DE KANLI SALDIRI
İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu, 19 kişi yaralanmıştı.
Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Saldırıda kullanılan mühimmatları Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği tespit edilen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
ŞEHİT FEHTİ SEKİN UNUTULMADI
Polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.