Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan iki mesaj: Faiz politikasından geri adım yok, ekonomi ekibinin arkasındayım

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yemin töreniyle birlikte yeniden göreve başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile temaslarda bulunan Başkan Erdoğan'a yeniden yurda döndü. Erdoğan dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"FAİZ POLİTİKASINDAN" GERİ ADIM YOK!
Başkan Erdoğan, yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile önceki dönemlerde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceğini yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdoğan, "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle Şimşek ile çalıştıklarını belirterek yeni dönemde hedefin bunun yeniden başarılması olduğunu söyledi.
SORU: Kazandığınız seçim zaferiyle büyük ölçüde yenilenmiş bir Meclis grubu ve yepyeni bir kabineyle 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirdiğiniz yeni bir yolculuğa başladınız. Bu dönem için tıpkı diğer dönemlerde olduğu gibi, özellikle ekonomide ve dış politikada atacağınız adımlar merakla bekleniyor. Sayın Şimşek'i ekonominin başına getirerek önemli bir adım attınız, ekonomi politikalarında bu yeni dönemde öncelikler neler olacak?
CEVAP: Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de şüphesiz ki ekonomi her zamanki o güçlendirme beklentisini yine aynen devam ettiriyor. Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir.
Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Tabii ulaştırma önem arz ediyor. Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar.