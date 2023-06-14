CHP'li İBB yönetiminde değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığa gelmesinin ardından yandaşlara ihaleler ve liyakatsiz atamalar nedeniyle İETT kaza, yangın ve arızalarla anılır oldu. Dün akşam saatlerinde de meydana gelen kazada olası bir faciadan kıl payı dönüldü.

İETT OTOBÜSÜ BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ

Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.