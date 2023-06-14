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    • Haberler
    • 15.06.2023 06:58
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    • 15.06.2023 07:52
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    CHP'li İBB yönetiminde değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

    CHP'nin işbaşına geldiği günden itibaren toplu ulaşımda felaketlerle birlikte İBB'nin, kaza, yangın, arıza listesine bir yenisi eklendi. Başakşehir'de İETT otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki bariyerleri kırıp 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken otobüs sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan bir vatandaş, İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

    İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığa gelmesinin ardından yandaşlara ihaleler ve liyakatsiz atamalar nedeniyle İETT kaza, yangın ve arızalarla anılır oldu. Dün akşam saatlerinde de meydana gelen kazada olası bir faciadan kıl payı dönüldü.

    İETT OTOBÜSÜ BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ
    Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

    Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı. Otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

            Öte yandan, olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, evde otururken eşinin kendisine kazayı haber vermesi üzerine koşarak bölgeye geldiğini söyledi.


            ARAÇ KULLANMAYI BİLMİYORLAR
            Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

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            Haberler Haberler CHP'li İBB yönetiminde değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü
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