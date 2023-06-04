Kağıthane'de İETT şoförü yanan motoru üfleyerek söndürmeye çalıştı

CHP'nin yönetimindeki İETT, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından itibaren sınıfta kaldığı konuların başında "toplu ulaşım" gelmeye devam ederken İstanbul'da yine vatandaşın mağdur olduğu bir olay daha kaydedildi.