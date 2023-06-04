Kağıthane'de İETT şoförü yanan motoru üfleyerek söndürmeye çalıştı

CHP'nin yönetimindeki İETT, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından itibaren sınıfta kaldığı konuların başında "toplu ulaşım" gelmeye devam ederken İstanbul'da yine vatandaşın mağdur olduğu bir olay daha kaydedildi.
Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı.
Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.
Olayı gören vatandaşlar, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İETT'NİN ZARARI 7 MİLYAR 185 MİLYON
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle İETT'nin 2022 yılı sonunda zararının 7 milyar 185 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.