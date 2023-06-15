90 BİN TAŞERONA kadro şartları, kapsamı... 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Taşerona kadro son dakika haberleri ile takip edilen süreçte geri sayım başladı. Binlerce çalışan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. İşte taşerona kadroda tüm merak edilenler...
TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."
Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.
GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.