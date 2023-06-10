Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa kıyağı İstanbul'u bitirdi: İETT otobüslerindeki arıza bir yılda yüzde 60'a yakın arttı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinde stanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) adeta dökülüyor.
VATANDAŞ HER GÜN MAĞDUR
İETT otobüslerinde meydana gelen arızalar, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden olurken, bir yandan da işine, okuluna veya evine gitmeye çalışan vatandaşları zaman zaman mağdur ediyor.
YANDAŞA ÇEKİLEN KIYAK ARIZA ÇIKARDI
Ekrem İmamoğlu'nun bakım ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği İETT otobüslerinin 2022'de yaşadığı arıza sayısı yüzde 60'a yakın arttı.
Fotoğrafta: Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı açıklamada, İETT'nin otobüslerinin sürekli arızalarla ve kazalarla gündeme geldiğini söyledi.