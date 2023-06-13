Son dakika! Toplantı başladı! Asgari ücret zam toplantısı kararı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantı kararları neler olacak?

Asgari ücret toplantı kararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücretin çıkacağı tutar merak edilirken zam için asgari ücret toplantısının ilki başladı. Toplantı sonrası alınacak kararlar merak ediliyor. İşte son dakika asgari ücret toplantısı kararları...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
2023'ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da saat 14:00'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı tarihini 13 Haziran Salı 2023 olarak duyurdu. İkinci toplantı için henüz tarih duyurulmazken geçtiğimiz sene yapılan ara zamda, komisyon ilk toplantısını 29 Haziran'da gerçekleştirmişti. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmesinin ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.