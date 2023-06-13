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    • Haberler
    • 13.06.2023 14:41
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    • 13.06.2023 14:41
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    Son dakika! Toplantı başladı! Asgari ücret zam toplantısı kararı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantı kararları neler olacak?

    Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı 14.00 itibariyle başladı. Bu nedenle toplantı sonrası kararların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Peki asgari ücret toplantısı kararları neler olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zam toplantısı kararı ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücret toplantı kararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücretin çıkacağı tutar merak edilirken zam için asgari ücret toplantısının ilki başladı. Toplantı sonrası alınacak kararlar merak ediliyor. İşte son dakika asgari ücret toplantısı kararları...

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023'ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da saat 14:00'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı tarihini 13 Haziran Salı 2023 olarak duyurdu. İkinci toplantı için henüz tarih duyurulmazken geçtiğimiz sene yapılan ara zamda, komisyon ilk toplantısını 29 Haziran'da gerçekleştirmişti. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmesinin ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

        ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        NET ASGARİ ÜCRET: 8.506 TL
        BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10.008 TL

        YÜZDE 30 ZAM

        NET asgari ücret:11.058 TL
        BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

        YÜZDE 35 ZAM

        NET asgari ücret: 11.475 TL
        BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

        YÜZDE 40 ZAM

        NET asgari ücret: 11.909 TL
        BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

        YÜZDE 45 ZAM

        NET asgari ücret: 12.333 TL
        BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

        YÜZDE 50 ZAM

        NET asgari ücret: 12.759 TL
        BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

        YÜZDE 55 ZAM

        NET asgari ücret: 13.184 TL
        BRÜT asgari ücret: 15.512 TL
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Haberler Son dakika! Toplantı başladı! Asgari ücret zam toplantısı kararı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantı kararları neler olacak?
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