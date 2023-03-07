Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na biat kuyruğu

MERAL HANIM'IN BAZEN ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR

Kendisine gösterilen biatı memnuniyetle karşılayan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sanki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu.

CHP yandaşı medyayı Meral Akşener'in üzerine kendisi salmamış gibi "İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da iyi bilir" ifadelerini kullandı.