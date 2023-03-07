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    • Güncel
    • 07.03.2023 15:24
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    • 07.03.2023 15:24
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na biat kuyruğu

    Kılıçdaroğlu’nun aday seçilmesinin ardından Meclis’te grup toplantısı öncesi CHP’li Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri karşılama töreni düzenledi. AK Parti’yi her fırsatta eleştiren CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’na biat etmek için oluşturduğu kuyruk bu kadarına da pes dedirtti.

    takvim.com.tr
    CHP’lilerden Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğu

    Tam bir yıl süren kirli pazarlıklar sonucunda dağılma noktasına kadar gelen 6'lı koalisyonda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter masası" ve "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılıyor" diyerek masadan ayrıldı.

    O kadar sert sözlerin ardından masaya geri dönen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.

    Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ne kabul ettirdi? Sorusu akıllardaki yerini korurken gözler bugün Meclis'teki CHP grup toplantısına çevrilmişti.

    MECLİS'TE KARŞILAMA TÖRENİ
    Kılıçdaroğlu'nun aday seçilmesinin ardından Meclis'te grup toplantısı öncesi CHP'li Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri karşılama töreni düzenledi.

        AK Parti'yi her fırsatta eleştiren CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na biat etmek için oluşturduğu kuyruk bu kadarına da pes dedirtti.

        ZİYARETLERİ KABUL ETTİ

        CHP'nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek grup toplantısı öncesinde TBMM'de görüştü.

        MERAL HANIM'IN BAZEN ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR
        Kendisine gösterilen biatı memnuniyetle karşılayan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sanki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu.

        CHP yandaşı medyayı Meral Akşener'in üzerine kendisi salmamış gibi "İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da iyi bilir" ifadelerini kullandı.

            SAHTE GÖZYAŞLARI
            Öte yandan grup toplantısında dikkat çeken bir diğer isim ise CHP'li Özgür Özel'di.

            Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve gözleri dolan Özel, salondaki gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

            ADI GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN GEÇİYOR
            Bu arada, 48 yaşındaki Özel'in adı, Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Genel Başkanlığı için geçiyor.
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