Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na biat kuyruğu

Tam bir yıl süren kirli pazarlıklar sonucunda dağılma noktasına kadar gelen 6'lı koalisyonda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter masası" ve "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılıyor" diyerek masadan ayrıldı.
Tam bir yıl süren kirli pazarlıklar sonucunda dağılma noktasına kadar gelen 6'lı koalisyonda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter masası" ve "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılıyor" diyerek masadan ayrıldı.
ZİYARETLERİ KABUL ETTİ
CHP'nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek grup toplantısı öncesinde TBMM'de görüştü.
MERAL HANIM'IN BAZEN ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR
Kendisine gösterilen biatı memnuniyetle karşılayan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sanki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu.
CHP yandaşı medyayı Meral Akşener'in üzerine kendisi salmamış gibi "İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da iyi bilir" ifadelerini kullandı.
SAHTE GÖZYAŞLARI
Öte yandan grup toplantısında dikkat çeken bir diğer isim ise CHP'li Özgür Özel'di.
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve gözleri dolan Özel, salondaki gazetecilerin objektiflerine yansıdı.
ADI GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN GEÇİYOR
Bu arada, 48 yaşındaki Özel'in adı, Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Genel Başkanlığı için geçiyor.