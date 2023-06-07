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    • Haberler
    • 07.06.2023 12:34
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    • 07.06.2023 12:34
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    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak: Gündem yoğun!

    Seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek" isimler olacak açıkladığı yeni Kabine, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Kabinenin ardından yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da yarın gerçekleşecek. Daha önce de kurula katılan Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın, yeni görevleriyle toplantıya katılacaklar. Toplantıda terörle mücadele, Tahıl Koridoru Anlaşması, Yunanistan ile anlaşmazlık alanları ve İsveç'in NATO üyeliği gibi sıcak konular gündemde olacak.

    takvim.com.tr
    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez yarın toplanacak.

    YENİ GÖREVLE KURULDALAR
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

    Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

        TERÖRLE MÜCADELE
        Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

        Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

        TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
        Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

            YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
            Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

            İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
            Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

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