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Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi
08.06.2023 19:34

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Seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek" isimler olacak açıkladığı yeni Kabine, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Kabinenin ardından yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü. 7 maddenin sıralandığı MGK Bildirisi'nde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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