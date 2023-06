Avrupa basını yeni kabineyi öve öve bitiremedi! "Güçlü Erdoğan"

Başkan Erdoğan, 17. zaferini ilan etti. 150 lider, tebrik için sıraya girdi. İki saatte bir Tweet atıp ayar vermeye çalışan Batı basını da dümeni çevirdi. Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti. Yeni kabineyi öve öve bitiremedi:

The Economist: Erdoğan, çok güçlü. Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan umut veriyor.

Theguardian: İstihbaratın başındaki isim artık dışişlerinde. Şimşek de piyasaların sevdiği bir kişi.

Reuters: Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Ali Yerlikaya, kilit isimler.

The Wall Street Journal: Erdoğan, ekonomik değişimin sinyaliyle yeni kabine atadı.

Der Spiegel: Erdoğan'ın açıkladığı kabine çok başarılı olacak.

Financial Times: Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek, kabinenin dikkat çeken isimleri.

SÜRATLE YOLA ÇIKIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu yeni kabine, dünyada büyük ses getirdi. "Çalışkan ve güçlü kabine" başlıklarıyla gazetelerin ve dergilerin manşetlerini süsledi.

Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a övgüler dizildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise "Ekonominin dümenindeki isim" diye bahsedildi. Başkan Erdoğan da dün, ilk toplantı öncesi kabine üyesi 17 bakanla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti: