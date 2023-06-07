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    Avrupa basını yeni kabineyi öve öve bitiremedi! "Güçlü Erdoğan"

    Avrupa basını, 14/28 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Erdoğan'ı kötüledi. Ama Kemal Bey kaybetti. Hepsi çark etti! Yeni kabine ise adeta herkesi büyüledi. Övgüler birbirini izledi: Güçlü Erdoğan, Süper Kabine.

    All Star 2023

    Başkan Erdoğan, 17. zaferini ilan etti. 150 lider, tebrik için sıraya girdi. İki saatte bir Tweet atıp ayar vermeye çalışan Batı basını da dümeni çevirdi. Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti. Yeni kabineyi öve öve bitiremedi:

    The Economist: Erdoğan, çok güçlü. Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan umut veriyor.
    Theguardian: İstihbaratın başındaki isim artık dışişlerinde. Şimşek de piyasaların sevdiği bir kişi.
    Reuters: Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Ali Yerlikaya, kilit isimler.
    The Wall Street Journal: Erdoğan, ekonomik değişimin sinyaliyle yeni kabine atadı.
    Der Spiegel: Erdoğan'ın açıkladığı kabine çok başarılı olacak.
    Financial Times: Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek, kabinenin dikkat çeken isimleri.

    SÜRATLE YOLA ÇIKIYORUZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu yeni kabine, dünyada büyük ses getirdi. "Çalışkan ve güçlü kabine" başlıklarıyla gazetelerin ve dergilerin manşetlerini süsledi.

    Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a övgüler dizildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise "Ekonominin dümenindeki isim" diye bahsedildi. Başkan Erdoğan da dün, ilk toplantı öncesi kabine üyesi 17 bakanla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:



    85 MİLYONA HİZMET
    "Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz"...



    MÜTHİŞ TÜRK KIZI
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MB'nin başına geçeceği konuşulan Hafize Gaye Erkan'la (41) bir araya geldi. ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak ün yapan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi'ni birincilikle bitirdi.



        MİT'TE YENİ DÖNEM
        Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan, MİT Başkanlığı'na getirilen İbrahim Kalın'a görevi teslim etti.

        PAHALILIĞI GÜNDEMDEN ÇIKARTACAĞIZ
        Başkan Erdoğan, yeni Kabine toplantısının ardından konuştu: Türk ekonomisini daha da büyüteceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız.

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        Haberler Güncel Avrupa basını yeni kabineyi öve öve bitiremedi! "Güçlü Erdoğan"
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