Türkiye Yüzyılı'nın başlıyor: Ekonomide çarklar dönüyor! Dev fabrikaların temeli atılacak

Yeni tesislerin kurulmasıyla birlikte, ekonomiye toplamda 8 milyar liralık bir katkı sağlanması ve en az 2.500 kişiye iş imkânı oluşturulması hedefleniyor

ARTIK İŞİMİZE BAKALIM

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Giresun'daki üretim tesislerimizde 30 milyon TL'lik revize yatırım ile yüzde 40 düzeyinde bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu yatırımı tamamladıktan sonra burada ilave bir fabrika yatırımı daha düşünüyoruz. Her şeye olumsuz bakmayı doğru bulmuyorum. Son dönemde çok siyaset konuştuk. Artık işimize bakmalıyız" diye konuştu.