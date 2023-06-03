Türkiye Yüzyılı'nın başlıyor: Ekonomide çarklar dönüyor! Dev fabrikaların temeli atılacak

Seçimlerin ardından belirsizliğin son bulması iş dünyasında moralleri yükseltti. Ülke genelinde farklı sektörlerden birçok iş insanı üretim ve istihdamını artırmak için ardı ardına yatırım kararı açıklıyor. Kurulacak yeni fabrikalar, binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak.
YATIRIM İKLİMİ OLUŞUYOR
İş insanlarının yatırım heyecanının son derece yüksek olduğunu söyleyen Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Aktuğ, "Mevcut OSB'lerde yer kalmadı. Yeni kurulacak olanlar için de yurtiçi ve yurtdışından ciddi talep alıyoruz" diye konuştu.
Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, "İş insanı yatırım yapmadan duramaz. Yatırım ikliminin oluşmaya başladığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.
100 MİLYON DOLARA TESİS
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kurulacak olan Sakarya Metal İşleme ve Otomotiv İhtisas OSB'de dev bir üretim tesisi yapma kararı aldıklarını söyleyen Standart Pompa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevat Terzi, "100 milyon dolarlık yatırımla kuracağımız fabrikada, halen 350 olan çalışan sayımız tam kapasiteye ulaştığımızda 500'e çıkacak" şeklinde konuştu.