SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ ZAM! Kim ne kadar alacak? Refah payı ve ek gösterge zammı nasıl olacak? İşte zamlı SSK ve Bağ-Kurlu emekli maaşları
EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zamları ek iyileştirmelerle büyüyecek. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem memur emeklilerine refah payı yeni Meclis'e taşınacak. Peki kimleri ne bekliyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
Seçimlerin ardından hükümetin ve yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda emekliler için de pek çok düzenleme gündemde. Bunlardan biri de refah payı olacak. Tüm emeklilerin Temmuz zammı refah payıyla büyüyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 çıktı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine böylece 4 ayda yüzde 15.21 artış oluştu. Yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memur emeklilerinin artışı da şu ana kadar yüzde 13.08'e ulaştı.
Geri 2 enflasyon verisi kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam oranları belli olacak. Ancak artışlar bununla sınırlı kalmayacak. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine refah payı da eklenecek. Burada da zamlar farklılaşacak.
FARKLI ARTIŞLAR YAPILACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ilk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenirken, taban aylık ödemesinin üzerinde maaş alanlar için bir ek iyileştirme söz konusu olacak. Taban aylığı geçenlere maaşa göre farklılaşan kademeli ek zam yapılacak.
En yüksek oranın taban aylığın hemen üstündeki maaşlara uygulanması bekleniyor. Bu kademeli zam refah payıyla birlikte yansıtılabileceği gibi, ayrı olarak seyyanen de yapılabilecek.