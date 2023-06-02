SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ ZAM! Kim ne kadar alacak? Refah payı ve ek gösterge zammı nasıl olacak? İşte zamlı SSK ve Bağ-Kurlu emekli maaşları

Seçimlerin ardından hükümetin ve yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda emekliler için de pek çok düzenleme gündemde. Bunlardan biri de refah payı olacak. Tüm emeklilerin Temmuz zammı refah payıyla büyüyecek.