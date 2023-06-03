HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı | 3 Haziran 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ve İzmir valilikleri kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.
Son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
30 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkenin batı ve orta kesimindeki 30 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.