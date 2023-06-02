Park halindeyken kayan İETT otobüsü, evin bahçesine uçtu

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Olayla ilgili konuşan ev sahibinin oğlu Erdal Kavrazlı, "Yukarıdan kayıp gelip arabalara vurarak buraya geliyor. Bu ilk kaza değil, daha önce de kazalar oldu. Muhtarımıza da danıştık bariyer falan yapılmalı, can güvenliğimiz yok. Otobüs boş, park halinde bırakıp eve gitmiş. Allah korusun daha kötü bir şey de olabilirdi" diye konuştu.