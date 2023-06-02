Park halindeyken kayan İETT otobüsü, evin bahçesine uçtu

Beykoz'da bir özel İETT otobüsü park halindeyken freninin boşalması sebebiyle geri geri kayıp yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.
REFÜJE ÇARPIP SAVRULDU
Saat 21.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde, 34 HD 3692 plakalı İETT otobüsü park edildikten bir müddet sonra aşağı doğru kaymaya başladı.Yol ortasındaki refüje çarpıp savrulan otobüs, park halinde bulunan iki araca da vurarak bir evin bahçesine uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Bu sırada, otobüs olay yerine çağırılan vinç yardımıyla evin bahçesinden çıkartıldı. Otobüsün uçtuğu evin bahçesinde daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.