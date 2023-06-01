Türkiye ekonomisi milli gelir rekoru kırdı: 11 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz!

Türkiye, asrın deprem felaketinin yaşandığı bu yılın ilk çeyreğinde, Avrupa ekonomileri resesyonla sarsılırken, büyümesini sürdürdü. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 ile 3.2 olan beklentinin üzerinde büyüdü.
Böylece Türkiye ekonomisi Covid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 11 çeyrek büyümüş oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ilk çeyrek itibarıyla 970 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşırken; kişi başı milli gelir de 11 bin 374 dolar oldu.
İNŞAATLAR HIZLANDI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre hizmetler yüzde 12.4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7.8, inşaat yüzde 5.1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.4 arttı.
Tarım sektörü yüzde 3.8, sanayi ise yüzde 0.7 azaldı. İnşaat sektöründe 5 yılın en hızlı büyümesi yakalandı. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.2 arttı. Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği ülkeleri i çinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı.
ÜCRETLİLERİN PAYI ZİRVEDE
İşgücü ödemeleri de birinci çeyrekte yüzde 126.1 arttı. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 31.1 olan, son çeyreğinde ise yüzde 25.2'ye gerileyen işgücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 38'e çıktı. Böylece işgücü ödemelerinin milli gelirdeki payı tarihi zirveye ulaştı.
REFAH SEVİYESİ ARTIYOR
NUREDDDİN NEBATİ/ HAZİNE VE MALİYE BAKANI: İlk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur. Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.
NAİL OLPAK/ DEİK BAŞKANI: Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın dahi son iki çeyrekte üst üste daralarak resesyona girdiği ve diğer Avrupa ülkelerinin sıfıra yakın büyüme oranlarına sahip olduğu küresel bir ortamda, büyüme istikrarını sürdürebilmek önemli.
Deprem felaketinin yıkıcı etkisine rağmen büyümeyi sürdürmemiz de Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklara karşı gücünü gösteriyor.
MAHMUT ASMALI/ MÜSİAD BAŞKANI: Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bu dönemde böyle bir büyüme rakamının yakalanması, Türkiye ekonomisinin, yaşadığı her türlü şoka yalnızca kendi öz varlıklarıyla cevap verebilecek güç ve dirence sahip olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.
ŞEKİB AVDAGİÇ/ İTO BAŞKANI: Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı.