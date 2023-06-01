Türkiye ekonomisi milli gelir rekoru kırdı: 11 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz!

Türkiye, asrın deprem felaketinin yaşandığı bu yılın ilk çeyreğinde, Avrupa ekonomileri resesyonla sarsılırken, büyümesini sürdürdü. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 ile 3.2 olan beklentinin üzerinde büyüdü.

Böylece Türkiye ekonomisi Covid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 11 çeyrek büyümüş oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ilk çeyrek itibarıyla 970 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşırken; kişi başı milli gelir de 11 bin 374 dolar oldu.





İNŞAATLAR HIZLANDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre hizmetler yüzde 12.4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7.8, inşaat yüzde 5.1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.4 arttı.