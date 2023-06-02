TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlayacak. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.
BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK
Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.
YEMİN TÖRENİ 10 SAAT SÜRECEK
Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
ERDOĞAN LOCADAN TAKİP EDECEK
Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.