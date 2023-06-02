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    • Haberler
    • 02.06.2023 07:21
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    • 02.06.2023 07:32
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    TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!

    Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılıyor. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başlayacak. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ise; yarın gerçekleştirilecek. Yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Başkn Erdoğan'ın yeni kabinenin üyelerini açıklaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    TBMM’de yeni dönem başlıyor!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlayacak. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

    BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK
    Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.

    YEMİN TÖRENİ 10 SAAT SÜRECEK
    Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.

    ERDOĞAN LOCADAN TAKİP EDECEK
    Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise yarın gerçekleştirilecek.

        YARIN YEMİN EDECEK
        TBMM yarın saat 15.00'te Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yeniden toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek. Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak.

        YENİ KABİNE AÇIKLANACAK
        Erdoğan daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama törenine katılacak. Törene sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edildi.

            YENİ KABİNE AÇIKLANIYOR
            Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de göreve başlama töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları veya temsilcilerine Çankaya Köşkü'nde yemek verecek. Yemeğin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

            Bakanlık görevine getirilen isimlerin de Anayasa gereği yemin etmesi gerekiyor. Bakanların önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

            TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
            Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte TBMM Başkanlık seçimi süreci de başlayacak. Bugünden itibaren 5 günlük süre içinde partiler başkan adaylarını TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

                Daha sonraki 5 gün içinde de başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıca TBMM ihtisas komisyonu üyeliklerinin dağılımı, ardından da hızlı bir şekilde komisyon başkanı seçimleri yapılacak.

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                Haberler Haberler TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!
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