MECLİS TV YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Meclis yemin töreni canlı izleme ekranı (A HABER)

GENEL KURULU BAHÇELİ YÖNETECEK



Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.



Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.



Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.



Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.