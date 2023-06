YSK Başkan Erdoğan'ın zaferini resmen ilan etti! Resmi Gazete'de yayımlandı!

'İRADESİNE SAHİP ÇIKAN HER VATANDAŞA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçiminin 2'nci turunun kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlandığını belirterek. "Seçimin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bize tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden ve hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşa teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını ve diğer herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.