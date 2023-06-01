YSK Başkan Erdoğan'ın zaferini resmen ilan etti! Resmi Gazete'de yayımlandı!





'KİMSE KAYBETMEMİŞTİR'

Erdoğan, çok partili siyasi hayatın en önemli seçimlerinden birinde milletin kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandığını ifade ederek, "Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan 2'nci tur seçimiyle milletimizin cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız; biz her fırsatta 'kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek' demiştik. Yine aynı şekilde 'biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların saikleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak' demiştik. Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor" dedi.

'KİRALIK VEKİLLER VAR'

Erdoğan, hesap uzmanı olmadığına dikkat çekerek, "Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. Hesap yapıyoruz ya. 2023'de vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı; 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü; 129'a. 146'dan 129'a. Hangisi büyük. Herhalde '129 büyüktür' diyemezseniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde 'haydi' diyemezseniz. Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle 'haydi' diyebilirsiniz; ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda. Ne diyordu; 'Eğer Selo'yu dışarıya çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyordu. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez" dedi.



'KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ'

Erdoğan, "Bugün rahmetli Erbakan'dan rahmetli Türkeş'e davalarına aşkla bağlı milletin tüm adamlarının mücadelelerinin gayesine ulaşma günüdür. Bugün bizim ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini verme günüdür. İşte bunu sizlerle yapıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarımızın, hem de geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. İşte sandıklar kapandı. Telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere ve Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler ve yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımızda dikildiğini gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun; başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin, ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır" ifadesini kullandı.