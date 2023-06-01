YSK Başkan Erdoğan'ın zaferini resmen ilan etti! Resmi Gazete'de yayımlandı!

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrilmişti.
SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini, sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığını bildirmişti.
YSK Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk tur oylamasının ardından 15 Mayıs'ta Türk siyasi hayatında ilk defa ikinci tur oylama için sürecin başladığını anımsatmıştı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Başkan Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.
İKİNCİ TURDA YURT İÇİNDE OY KULLANAN AZALDI, YURT DIŞINDA ARTTI
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgilendirmede de bulundu.