Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında duyurdu





"KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYOR"

Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Genel Başkanlar düzeyinde istifa olur mu? dediğinizde Selahattin Demirtaş 'Ben aktif siyasi hayatımı bitirdim' diyor. Siz eğer Kandil'in yol göstericiliği üzerinde bir siyaset yaparsanız, arkanızı Kandil'e, FETÖ'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya dayarsanız böyle bu açıklama arkasından gelir. Yine Cüneyt Özdemir, 'Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Bize Ekmeleddin'e oy ver dediniz, gittik verdik. Git Muharrem'e ver dediniz, gittik verdik. Git Kemal Kılıçdaroğlu'na ver dediniz, gittik verdik. Bu zırvalar artık bitmiştir.' diyor. Tırnak içinde söylüyorum, bana ait değil bu söz. Bu sefer tablo, bundan öncekiler gibi değil. Bu sefer çok daha farklı bir durum var. Tanju Özcan istifa et diyor. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, sonradan tweetini silmiş olsa bile 'Tekrar genel başkan olursa ben CHP'den ayrılırım' diyor. Yine başkaları çok net bir şekilde istifa çağrılarında bulunuyor. Ben genel başkan düzeyinde de ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum."