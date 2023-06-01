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    • 01.06.2023 18:46
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    Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında duyurdu

    Seçim sonuçlarının ardından yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu olmuştu. A Haber ekranlarına katılan AK Partili Ali İhsan Yavuz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Yarın milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" ifadelerini kullandı.

    Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda tarihi bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında genel başkanlar düzeyinde istifaların olabileceğini belirten Yavuz, "Ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum." dedi.



    "KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYOR"

    Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Genel Başkanlar düzeyinde istifa olur mu? dediğinizde Selahattin Demirtaş 'Ben aktif siyasi hayatımı bitirdim' diyor. Siz eğer Kandil'in yol göstericiliği üzerinde bir siyaset yaparsanız, arkanızı Kandil'e, FETÖ'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya dayarsanız böyle bu açıklama arkasından gelir. Yine Cüneyt Özdemir, 'Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Bize Ekmeleddin'e oy ver dediniz, gittik verdik. Git Muharrem'e ver dediniz, gittik verdik. Git Kemal Kılıçdaroğlu'na ver dediniz, gittik verdik. Bu zırvalar artık bitmiştir.' diyor. Tırnak içinde söylüyorum, bana ait değil bu söz. Bu sefer tablo, bundan öncekiler gibi değil. Bu sefer çok daha farklı bir durum var. Tanju Özcan istifa et diyor. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, sonradan tweetini silmiş olsa bile 'Tekrar genel başkan olursa ben CHP'den ayrılırım' diyor. Yine başkaları çok net bir şekilde istifa çağrılarında bulunuyor. Ben genel başkan düzeyinde de ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum."



    "CUMUHRBAŞKANLIĞI YOK, BAKANLIK YOK..."
    Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.

    Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün.



        YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
        Yarın milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak."

        Başkan Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasının ardından ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacak yeni üyeler henüz netleşmedi. Yeni Kabine üyelerinin seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.



        MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER
        Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

        Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

        Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

        Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

        Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

        Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

        İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

        Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

        Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

        Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

        Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

        Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

        Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu

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        Haberler Güncel Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında duyurdu
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