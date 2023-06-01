ABD Büyükelçiliğinden skandal hareket: LGBT bayrağı astılar!

Toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına sahip çıkmaya devam eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına LGBT bayrağı asıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bayrağın fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde -bugün de devam eden- eşit hak arayışının, o güzel çeşitlilik yelpazesinin ve uzun ve çalkantılı tarihinin hatırlandığı onur ayının başlangıcıdır. Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren LGBTQI+ bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.