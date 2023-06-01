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    • 02.06.2023 06:31
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    • 02.06.2023 06:31
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    ABD Büyükelçiliğinden skandal hareket: LGBT bayrağı astılar!

    Aileyi ifsad projesi LGBT dayatmacııluğının en güçlü temsilcilerinden ABD, bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına LGBT bayrağı asıldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, kullancıların sert tepkisini çekti.

    takvim.com.tr
    ABD Büyükelçiliğinden sapkınlık propagandası

    Toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına sahip çıkmaya devam eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına LGBT bayrağı asıldı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
    Bayrağın fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    Paylaşımda, "1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde -bugün de devam eden- eşit hak arayışının, o güzel çeşitlilik yelpazesinin ve uzun ve çalkantılı tarihinin hatırlandığı onur ayının başlangıcıdır. Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren LGBTQI+ bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

    KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin skandal hamlesine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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    Haberler Haberler ABD Büyükelçiliğinden skandal hareket: LGBT bayrağı astılar!
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