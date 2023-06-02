TBMM'de yeni dönem! İşte 28. dönem 81 il 600 fotoğraflı milletvekili tablosu: Hangi parti kaç vekil çıkardı?
Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılıyor. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başlayacak. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Peki, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına göre 81 ilden seçilen 600 milletvekili kimlerden oluşuyor? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nden kaç vekil Meclis'e girdi? İşte il il fotoğraflı milletvekili isim listesi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek.
HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARDI?
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.
GENÇLİK AK PARTİ'DE
28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, HDP bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak. CHP'de ise 30 yaşın altında genç vekil yok.
Peki, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına göre 81 ilden seçilen 600 milletvekili kimlerden oluşuyor? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nden kaç vekil Meclis'e girdi?
İşte il il fotoğraflı milletvekili isim listesi...