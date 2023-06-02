TBMM’de yeni dönem! İşte 28. dönem 81 il 600 fotoğraflı milletvekili tablosu: Hangi parti kaç vekil çıkardı?

GENÇLİK AK PARTİ'DE

28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, HDP bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak. CHP'de ise 30 yaşın altında genç vekil yok.

Peki, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına göre 81 ilden seçilen 600 milletvekili kimlerden oluşuyor? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nden kaç vekil Meclis'e girdi?

İşte il il fotoğraflı milletvekili isim listesi...