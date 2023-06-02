Türkiye Cumhuriyetinin 100, TBMM'nin ise 103. yıl dönümünü kucaklamanın heyecanının yaşandığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım."

Türkiye Cumhuriyetini kuran müessir aklın TBMM'de mayalandığını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Meclis, kurucu niteliğiyle ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyetin faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyetinin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1923'te, TBMM'nin 1. Dönem açılış konuşmasında aynen şöyle demişti: 'Millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.'

Bilinmelidir ki hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye'yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız."