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    • 02.06.2023 09:05
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    • 02.06.2023 09:26
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    'Soğan' provokasyonu çöktü! Fiyatlar düştü, muhalefet tokadı yedi

    Seçimler öncesi hayat pahalılığı üzerinden kirli bir kampanyaya soyunan muhalefet liderleri 'soğan' fiyatlarını dilinden düşürmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfaktan çektiği videolardan birinde eline 'soğan' alarak provokasyona kalkıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, bazı bölgelerde soğan fiyatının yükselmesi için fırsatçıların ellerindeki ürün fazlasını boş araziye döktükleri belirlendi. Ancak ürünün bollaşmasıyla fiyatlar tepe taklak oldu. Seçimleri hezimetle tamamlayan muhalefetin provokasyonu da boşa çıktı.

    takvim.com.tr
    Muhalefetin ’soğan’ provokasyonu çöktü

    Muhalefetin seçim öncesi kullandığı soğan provokasyonu suya düştü.

    FİYAT DÜŞTÜ
    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle üretim arttı. Hasadın başlamasıyla fiyatların düşeceğini sıklıkla duyuran Bakanlık haklı çıktı, arz arttı, fiyat düştü. Kuru soğan yüzde 50.8'le mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen sebze oldu. Kuru soğanın kilosu 8 liraya geriledi.

    PROVOKASYON TUTMADI
    Muhalefet kilogramı 20 liranın üzerine çıkan kuru soğan hakkında Bakanlık tarafından açıklama yapılmasına rağmen provokasyon yapmış ve bunu seçim öncesinde kullanmıştı.

    Ancak hasadın başlamasıyla soğan fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye'nin soğan üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu açıklayan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, fahiş fiyat artışlarının üretimin azlığıyla alakalı bir sorun olmadığını defalarca belirtmiş ve fiyatların düşeceğini belirtmişti.

        BEREKET BAŞLADI
        Nisan ayında Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla geçen yılın bu döneminin üzerinde rekolteye ulaşıldı. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi.

        Sebze fiyatlarında genel olarak ciddi düşüşler yaşanırken en çok düşüş gören soğanı, yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 22,1 ile patlıcan, yüzde 21,8 ile yumurta, yüzde 11,8 ile domates, yüzde 10,8 ile maydanoz izledi.

        ÇİRKİN KAMPANYA
        Seçime sayılı günler kala hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı bir takım yapay gündemler üzerinden yıpratmaya çalışan muhalefet soğan provokasyonuna kalkışmıştı.



        GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREYE GİRDİ
        Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne sermişti.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        SAĞLAM SOĞANLARI YOL KENARLARINA DÖKTÜLER
        Bir vatandaşın kaydettiği görütülerde yol kenarına çuval çuval sağlam soğanların döküldüğü görüldü.



            KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN PROVOKASYONU
            Soğan provokasyonunu fırsat bilen koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza atmıştı.



            Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullanmıştı.

            Koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Huzurlu sofralar mı kilosu 30 lira olan soğan mı?" diyerek algı operasyonunu devam sürdürmüştü.

                Muhalefetin provokasyonu sandıktan dönerken fiyatların normale dönmesi ile hem üretici hem de alıcıların yüzünü güldürdü.

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                Haberler Haberler 'Soğan' provokasyonu çöktü! Fiyatlar düştü, muhalefet tokadı yedi
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