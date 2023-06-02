'Soğan' provokasyonu çöktü! Fiyatlar düştü, muhalefet tokadı yedi

Muhalefetin seçim öncesi kullandığı soğan provokasyonu suya düştü.
FİYAT DÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle üretim arttı. Hasadın başlamasıyla fiyatların düşeceğini sıklıkla duyuran Bakanlık haklı çıktı, arz arttı, fiyat düştü. Kuru soğan yüzde 50.8'le mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen sebze oldu. Kuru soğanın kilosu 8 liraya geriledi.
PROVOKASYON TUTMADI
Muhalefet kilogramı 20 liranın üzerine çıkan kuru soğan hakkında Bakanlık tarafından açıklama yapılmasına rağmen provokasyon yapmış ve bunu seçim öncesinde kullanmıştı.
Ancak hasadın başlamasıyla soğan fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye'nin soğan üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu açıklayan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, fahiş fiyat artışlarının üretimin azlığıyla alakalı bir sorun olmadığını defalarca belirtmiş ve fiyatların düşeceğini belirtmişti.