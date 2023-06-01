Açgözlü fırsatçılara büyük şok! Hal kayıt sistemi ile fahiş fiyatlar önleniyor

Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ve enflasyondaki iyileşmeye karşı bazı ürünlerin raflardaki fiyatlarına yapılan ciddi zamlar vatandaşın zorluk yaşamasına sebep oluyor. Hükümet ise bu konuda aldığı önlemler ile fırsatçılara göz açtırmamaya devam ediyor.
Son dönemde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlar tüketicilerin tepkisine neden olurken, bazı marketlerde etiketlere yansıyan farklı fiyatlar, ürünlerin hal çıkış fiyatı ile raf fiyatının sorgulanmasına neden oldu. Bazı marketlerde eriğin 18 liradan alınıp 59 lira 95 kuruşa satılması da tepki çekti. Uzmanlar, bu duruma karşı tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hal Kayıt Sistemi'ni kullanarak, marketteki fiyatları karekod ile inceleyerek anlattı.
SOĞAN SEÇİM MALZEMESİ OLDU
Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun 100 Tl'yi bulacak dediği soğanın 9 lira 95 kuruştan satıldığını hatırlatarak; "Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir.