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    • Ekonomi
    • 01.06.2023 13:22
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    • 01.06.2023 15:48
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    Açgözlü fırsatçılara büyük şok! Hal kayıt sistemi ile fahiş fiyatlar önleniyor

    Türkiye’de seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ve enflasyondaki iyileşmeye karşı bazı ürünlerin raflardaki fiyatları astronomik düzeye çekilerek vatandaşın adeta cebine göz dikilmiş durumda. Ürünlerin hal çıkış fiyatları ile raf fiyatları arasında oluşan bu büyük fark, 'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi. Halden kilosu 18 liraya çıkış yapan eriğin fiyatının raflarda 59 liraya satılması tepkilere neden oldu. Fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir 'Hal Kayıt Sistemi' var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, Hal Kayıt Sistemi'ne künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Açgözlü fırsatçılara büyük şok!

    Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ve enflasyondaki iyileşmeye karşı bazı ürünlerin raflardaki fiyatlarına yapılan ciddi zamlar vatandaşın zorluk yaşamasına sebep oluyor. Hükümet ise bu konuda aldığı önlemler ile fırsatçılara göz açtırmamaya devam ediyor.


    Son dönemde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlar tüketicilerin tepkisine neden olurken, bazı marketlerde etiketlere yansıyan farklı fiyatlar, ürünlerin hal çıkış fiyatı ile raf fiyatının sorgulanmasına neden oldu. Bazı marketlerde eriğin 18 liradan alınıp 59 lira 95 kuruşa satılması da tepki çekti. Uzmanlar, bu duruma karşı tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hal Kayıt Sistemi'ni kullanarak, marketteki fiyatları karekod ile inceleyerek anlattı.

    SOĞAN SEÇİM MALZEMESİ OLDU
    Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun 100 Tl'yi bulacak dediği soğanın 9 lira 95 kuruştan satıldığını hatırlatarak; "Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir.

        Tüketicilere tavsiyem, mutlaka öncelikle bir fiyat araştırması yapsınlar. Sebze ve meyve reyonlarında özellikle karekodu okutarak Hal Kayıt Sistemi'nde alış fiyatını görsünler. Bu uygulama telefonumda var, soğan 8 liraya alındığını görüyoruz, 9 lira 95 kuruşa satıldığını görüyoruz. Patates ise 14 liradan alınmış, satış fiyatı ise 17 lira 95 kuruş. Bu normal bir fark ama 1 liraya alıp 6 liraya satılıyorsa bir anormallik var" dedi.



        "PAZARDA 25 LİRAYA ERİK GÖRDÜM"
        Sistem üzerinden şikayet ettikleri takdirde yaptırım uygulanacağını ifade eden Ağaoğlu, "Dün pazara çıktım, fiyatlara baktım. Erik, domates, salatalığın fiyatlarına baktım. Allah'tan yerel marketler ve pazarlar var. Tüketicilere tavsiyem ilk gittikleri yerden alışveriş yapmasınlar. Dün pazarda 25 liraya gayet güzel erikleri gördüm.

        Özellikle sebze ve meyvede çürüme ihtimali olduğu için fiyatları düşürmek zorundalar. Bir örneğe bakalım, eriğim satış fiyat 29 lira 95 kuruş, alış fiyatı ise 24 lira.

        Yeni mahsul erik çıkıyor onun için derhal fiyatları indiriyorlar. Hal Kayıt Sistemi için yıllardır konuşuyorum ama sanırım benden başka telefonuna indiren yok. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Açgözlü fırsatçılara büyük şok! Hal kayıt sistemi ile fahiş fiyatlar önleniyor
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