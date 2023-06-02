Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında? Köksal Hamzaoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu? Siyasi kariyeri...

Askerlik görevini Samsun, Bolu ve Diyarbakır'da tamamladı.

2005-2007 yıllarında Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Sonra sırası ile Trabzon İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Trabzon İl Sağlık Müdür Yardımcısı (tekrar) olarak çalıştı.

2012-2017 yılları arasında Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü görevinde bulundu.

Kamu Yönetimi Lisansını tamamladı, halen Sosyoloji tahsiline devam ediyor.

Evli 4 çocuk babasıdır.