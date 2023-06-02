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    • 02.06.2023 11:05
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    Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında? Köksal Hamzaoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu? Siyasi kariyeri...

    Son zamanlarda Köksal Hamzaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Özellikle siyasi kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden "Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında?

    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında "Köksal Hamzaoğlu kimdir?" yer alıyor. Peki, Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında? Köksal Hamzaoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

    KÖKSAL HAMZAOĞLU KİMDİR?

    1970 yılında Sivas – Şarkışla'da doğdu.
    İlk, orta ve lise tahsilini Şarkışla'da tamamladı.
    1987 yılında K.T.Ü. Tıp Fakültesini kazandı ve Trabzon'a geldi.
    İlk görev yeri Maçka Merkez Sağlık Ocağı.

    Askerlik görevini Samsun, Bolu ve Diyarbakır'da tamamladı.
    2005-2007 yıllarında Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Sonra sırası ile Trabzon İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Trabzon İl Sağlık Müdür Yardımcısı (tekrar) olarak çalıştı.

    2012-2017 yılları arasında Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü görevinde bulundu.
    Kamu Yönetimi Lisansını tamamladı, halen Sosyoloji tahsiline devam ediyor.
    Evli 4 çocuk babasıdır.
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    Haberler Haberler Köksal Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında? Köksal Hamzaoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu? Siyasi kariyeri...
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