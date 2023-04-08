Muhalefetin soğan algısından sonra gıda provokatörleri devreye girdi! Çuval çuval sağlam soğanları yol kenarına döktüler

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık gün sayarken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu.
GIDA PROVOKATÖRLERİ İŞ BAŞINDA
Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne serdi.
SAĞLAM SOĞANLARI YOL KENARLARINA DÖKTÜLER
Bir vatandaşın kaydettiği görütülerde yol kenarına çuval çuval sağlam soğanların döküldüğü görüldü.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Yol kenarına dökülen kamyon kamyon soğanları görüntüleyen vatandaş duruma isyan etti. "İstanbul'da kilosu 30 lira olan taş gibi soğanları AK Parti'yi başarısız göstermek için dökmüşler buraya. Kamyon kamyon soğan, sapsağlam soğan. AK Parti başarısız olsun diye bu münafıklar bu şerefsizler bu soğanları buralara heder etmişler. Yazıklar olsun. Bunlar ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle AK Parti bu sene yüzde 55-60 alacak. Burada geçen arkadaşlar doldursun arabalarına vatandaşa dağıtsın" ifadelerini kullandı.