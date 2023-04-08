Muhalefetin soğan algısından sonra gıda provokatörleri devreye girdi! Çuval çuval sağlam soğanları yol kenarına döktüler





GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yol kenarına dökülen kamyon kamyon soğanları görüntüleyen vatandaş duruma isyan etti. "İstanbul'da kilosu 30 lira olan taş gibi soğanları AK Parti'yi başarısız göstermek için dökmüşler buraya. Kamyon kamyon soğan, sapsağlam soğan. AK Parti başarısız olsun diye bu münafıklar bu şerefsizler bu soğanları buralara heder etmişler. Yazıklar olsun. Bunlar ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle AK Parti bu sene yüzde 55-60 alacak. Burada geçen arkadaşlar doldursun arabalarına vatandaşa dağıtsın" ifadelerini kullandı.