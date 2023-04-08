Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2023 00:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2023 01:00
    ABONE OL

    Muhalefetin soğan algısından sonra gıda provokatörleri devreye girdi! Çuval çuval sağlam soğanları yol kenarına döktüler

    2023 seçimlerine sayılı zaman kalırken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu. Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri devreye girdi. Bir vatandaşın kameraya aldığı görüntülerde çuval çuval sağlam soğanların yol kenarına döküldüğü görüldü.

    takvim.com.tr
    Gıda provokatörleri devrede!

    Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık gün sayarken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu.

    GIDA PROVOKATÖRLERİ İŞ BAŞINDA
    Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne serdi.



    SAĞLAM SOĞANLARI YOL KENARLARINA DÖKTÜLER
    Bir vatandaşın kaydettiği görütülerde yol kenarına çuval çuval sağlam soğanların döküldüğü görüldü.



    GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN VATANDAŞ İSYAN ETTİ
    Yol kenarına dökülen kamyon kamyon soğanları görüntüleyen vatandaş duruma isyan etti. "İstanbul'da kilosu 30 lira olan taş gibi soğanları AK Parti'yi başarısız göstermek için dökmüşler buraya. Kamyon kamyon soğan, sapsağlam soğan. AK Parti başarısız olsun diye bu münafıklar bu şerefsizler bu soğanları buralara heder etmişler. Yazıklar olsun. Bunlar ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle AK Parti bu sene yüzde 55-60 alacak. Burada geçen arkadaşlar doldursun arabalarına vatandaşa dağıtsın" ifadelerini kullandı.



        FAİK ÖZTRAK SOĞAN ALGISINA SOYUNMUŞTU
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak geçtiğimiz günlerde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soğan üzerinden kirli bir algı operasyonuna soyunmuştu. Öztrak'ın bu söyleminin ardından ortaya çıkan görüntüler gıda provokasyonun asıl amacını bir kez daha gözler önüne serdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme
        Haberler Güncel Muhalefetin soğan algısından sonra gıda provokatörleri devreye girdi! Çuval çuval sağlam soğanları yol kenarına döktüler
            loading
            SON DAKİKA