Yenilgilere doymayan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"

Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.

13. CUMHURBAŞKANI ADAYI YAZISINI KALDIRDI

Yenilgi sonrası ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koyan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik dikkat çekti. 8'li Koalisyon'nun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. CHP'Lİ Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.