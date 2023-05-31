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    • 31.05.2023 18:11
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    Yenilgilere doymayan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı

    Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi alan 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı o hamlesiyle dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yazan "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını kaldırdı. Bu bağlamda 2009'dan 2023'e Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimetleri sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle! O yazıyı kaldırdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimde yer aldı. 2.Tura giden seçim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu zaferiyle sonuçlandı.

    Başkan Erdoğan'nın zaferi sonrası Cumhurbaşkanlığı hayaline veda eden Kılıçdaroğlu'nun seçimden 3 gün sonra sosyal medya hesabındaki'13. Cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında yaptığı bu değişiklik kısa sürede dikkat çekti.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU YİNE BIRAKMADI
    14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmişti. CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken, 8'li Koalisyonun Adayı Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vermişti.

    "YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"
    Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.

    13. CUMHURBAŞKANI ADAYI YAZISINI KALDIRDI
    Yenilgi sonrası ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koyan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik dikkat çekti. 8'li Koalisyon'nun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. CHP'Lİ Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER

    Defalarca kez yenilmesine rağmen yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler ve sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

    1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

        2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
        AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


        AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

        4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
        AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

        5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.





        KILIÇDAROĞLU:         "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
        Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

            6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

            7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

            8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

            9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

            AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" diyerek kendini avutacak bahane bulmuştu.

            10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
            AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı.

            50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
            Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy almıştı.

                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                Kılıçdaroğlu 14 Mayıs yenilgisinin ardından da ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Güncel Yenilgilere doymayan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı
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