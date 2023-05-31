Yenilgilere doymayan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimde yer aldı. 2.Tura giden seçim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu zaferiyle sonuçlandı.
Başkan Erdoğan'nın zaferi sonrası Cumhurbaşkanlığı hayaline veda eden Kılıçdaroğlu'nun seçimden 3 gün sonra sosyal medya hesabındaki'13. Cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında yaptığı bu değişiklik kısa sürede dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU YİNE BIRAKMADI
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmişti. CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken, 8'li Koalisyonun Adayı Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vermişti.
"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"
Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.
13. CUMHURBAŞKANI ADAYI YAZISINI KALDIRDI
Yenilgi sonrası ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koyan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik dikkat çekti. 8'li Koalisyon'nun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. CHP'Lİ Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER
Defalarca kez yenilmesine rağmen yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler ve sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.