Karadeniz gazında "sıfır fatura" tamam, sıra ikincisinde! 25 metreküp destek 11 ay sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "bir ay ücretsiz doğalgaz" müjdesi kapsamında, 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.
DOĞAL GAZ KARAYA ÇIKTI
Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.
Fatura bedeli olarak "sıfır" yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.