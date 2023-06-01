Karadeniz gazında "sıfır fatura" tamam, sıra ikincisinde! 25 metreküp destek 11 ay sürecek

SIRADA ÜCRETSİZ 25 METREKÜP

Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Sektör yetkilileri bu destekten faydalanma yöntemini ise şöyle özetliyor:

"İlk ücretsiz gelen faturaların ve kartlı sayaçların hesaplanan hak edişlerinin ardından mutfak ve sıcak su kullanımları için olan 25 metreküplük destek hayata geçecek. Desteklemede '25 metreküpe kadar' denildiği için yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak.