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    • Haberler
    • 31.05.2023 17:00
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    • 31.05.2023 17:00
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    Ruhi Ersoy kimdir? Ruhi Ersoy kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    Son günlerde Ruhi Ersoy ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Ruhi Ersoy kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ruhi Ersoy kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

    Ruhi Ersoy kimdir?

    Ruhi Ersoy ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Ruhi Ersoy hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ruhi Ersoy kimdir? Ruhi Ersoy kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!

    RUHİ ERSOY KİMDİR?

    Ruhi Ersoy 2 Aralık 1972'de Osmaniye'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Melek'tir.

    Öğretim Üyesi; Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmasını tamamladı.

    Kayseri'de Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine başladı. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. MHP 10. Olağan Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcılığına getirildi.

    İyi düzeyde İngilizce bilen Ersoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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    Terörist olarak devam edecek
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