Ruhi Ersoy ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Ruhi Ersoy hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ruhi Ersoy kimdir? Ruhi Ersoy kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!