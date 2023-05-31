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    • 31.05.2023 09:24
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    • 31.05.2023 09:25
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    Kayseri'de küçük kızı alkol masasında oynattılar! Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı? Videosu (izle) infial yarattı!

    Kayseri'de bir küçük kız çocuğunun alkol masasında oynatılmasının videosunun ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada gündem olan konulardan biri Burak Çakmak oldu. Peki, Burak Çakmak kimdir ve tutuklandı mı? Burak Çakmak, bu olaya karıştığı iddia edilen bir kişi olarak gündeme geldi. Ancak, Burak Çakmak'ın kim olduğu veya tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu tür olaylarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve resmi makamların açıklamalarını doğrulamak önemlidir.

    Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı?

    Türkiye bu skandalı konuşuyor: Küçük kızı alkol masasında oynattılar. Video sosyal medyada infial yaratırken internet arama motorlarında ''Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı?'' sorularının yanıtları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay Kayseri'de yaşandı. Küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.

    O anlar çekilen görüntülen ise TikTok'ta paylaşıldı. Skandal görüntülere tepki yağdı.

    BURAK ÇAKMAK TUTUKLANDI MI?

    Kayseri Valiliği ise skandal olay sonrası düğmeye bastı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "27 Mayıs 2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."

        BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir" ifadesini kullandı.

        OLAYA TEPKİ YAĞDI

        Sosyal medya kullanıcıları ise şu skandal paylaşımın altına şu yorumları yazdı:

        Çocuğun ailesi başta olmak üzere herkese soruşturma açılmalı. Çocuk ise korumaya alınmalı!
        Utanç ötesi bir görüntü!

        Orada bir kişi de tepki göstermemiş mi yazıklar olsun!
        Daha neler göreceğiz böyle! Bu nasıl rezillik?

        Korkunç! Çok korkunç!
        Bu videonun paylaşımı bir an önce durdurulmalı!
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        Haberler Haberler Kayseri'de küçük kızı alkol masasında oynattılar! Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı? Videosu (izle) infial yarattı!
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