Kayseri'de küçük kızı alkol masasında oynattılar! Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı? Videosu (izle) infial yarattı!

OLAYA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ise şu skandal paylaşımın altına şu yorumları yazdı:

Çocuğun ailesi başta olmak üzere herkese soruşturma açılmalı. Çocuk ise korumaya alınmalı!

Utanç ötesi bir görüntü!

Orada bir kişi de tepki göstermemiş mi yazıklar olsun!

Daha neler göreceğiz böyle! Bu nasıl rezillik?