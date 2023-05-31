MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda tutuklu sayısı yükseldi! Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: “Taner Sezgin

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Türkiye'de yaşayan ve Mossad'ın hedefinde olan şahısları takip eden hücre içinde bulunan Cenk B., Emre B., Cengiz Ç. ve Ayhan Ş., "'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.