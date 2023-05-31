MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda tutuklu sayısı yükseldi! Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: “Taner Sezgin

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deşifre ettiği Mossad'ın Türkiye'deki 15 kişilik casusluk hücresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ FİRARİ!
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden yakalanan 11'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.
İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı.