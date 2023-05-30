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    • 30.05.2023 17:49
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    CHP'de ipler iyice koptu: Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetime istifa çağrısı! "Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'diktatör' diyor asıl diktatör kendisi"

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipler iyice koptu. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundan da Kılıçdaroğlu hezimete uğrayınca Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve beraberindekiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini istifaya çağırdı. CHP'de şu anda koltukta oturanların kendilerini desteklediğini ancak korktuklarını öne süren Çakır, "Hani Recep Tayyip Erdoğan diktatördü? Niye korkuyorsunuz? Çıkın meydana, elinizi vurun masaya. İstifa edeceksiniz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını demiyoruz. Yönetim komple istifa edecek." dedi. İşte detayalar...

    CHP’lilerden Kemal kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı!

    Çakır, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin istifa etmesi gerektiğini savundu.

    "BİZİ PERİŞAN ETTİ"
    Erkan Çakır, şunları kaydetti:"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyor. Ama asıl diktatör kendisidir. 13 yıldır partinin başından inmiyor. Bizi perişan etti. Muş'tan geldim, Kürt'üm ben. 'Ne mutlu Türk'üm.' diyebiliyorum. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun.' diyebiliyorum. Bunu Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı diyebiliyor mu? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bunların elinden almak istiyoruz. Biz Deniz Baykal'ın dönemindeki CHP'yi özledik."


    "İSTANBUL BİR DAHA SANA GÜVENİP OY VERİR Mİ"
    Çakır devamında, "2010'da Sayın Cumhurbaşkanı Davos'a gitti. Deniz Baykal grup toplantısında 'Ülkemizin Başbakanı'na yapılan bu hakareti kabul etmiyoruz.' dedi ama şimdi ki CHP, onları destekliyor. Amerika'ya dönüyor, İngiltere'ye gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha seçim çalışmaları başlamadan önce İstanbul'u bırakmış, Trabzon'a, Rize'ye ve Şanlıurfa'ya gitmiş. İstanbul bir daha sana güvenip oy verir mi?" diye konuştu.


    "İSTİFA EDECEKSİNİZ"
    CHP'de şu anda koltukta oturanların kendilerini desteklediğini ancak korktuklarını öne süren Çakır, "Hani Recep Tayyip Erdoğan diktatördü? Niye korkuyorsunuz? Çıkın meydana, elinizi vurun masaya. İstifa edeceksiniz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını demiyoruz. Yönetim komple istifa edecek." dedi.

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    Zafer sonrası MYK
    Haberler Güncel CHP'de ipler iyice koptu: Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetime istifa çağrısı! "Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'diktatör' diyor asıl diktatör kendisi"
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