Parlamenter Sistem hayali suya düştü! CHP'yi çarpan ufakların yeni planı: Grup kuracaklar

TBMM, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te toplanacak.
KENDİ PARTİLERİ ADINA YEMİN
CHP listesinden aday gösterilerek seçilen ve milletvekili olmaya hak kazanan DEVA, Saadet, Gelecek, DP milletvekillerinin andiçme töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı'na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. Ancak bu konuda yemin sonrasının da beklenebileceği yönünde görüşler de var.
Milliyet'te yer alan habere göre; Yemin sonrasının beklenebileceğini ifade eden ittifak partilerinden bir milletvekili, "Altılı Masa'daki liderler karar verecek. Stratejik ve karşılıklı saygı açısından genel başkanlar nasıl arzu ederse, nasıl karar verirse artık öyle yapacağız. CHP'den seçilmiş milletvekili olarak da yemin edebiliriz. Daha sonra herkes kendi partisinin çatısına da geçebilir" görüşünü dile getirdi.
TDP kulislerine göre ise Mustafa Sarıgül'ün ne yapacağı konusunda şu anda verilmiş bir karar yok.
'PARLAMENTER SİSTEM' RAFA KALKTI
Koalisyonun geleceğine ilişkin en önemli soru ise, ittifakın devam edip etmeyeceği.