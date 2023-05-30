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    • Haberler
    • 30.05.2023 10:06
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    • 30.05.2023 10:11
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    Parlamenter Sistem hayali suya düştü! CHP'yi çarpan ufakların yeni planı: Grup kuracaklar

    Seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek adına bir araya gelen 6 partinin, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' hayali vatandaşın sandıkta attığı tokatla başka bahara kaldı. Cumhurbaşkanı olabilmek adına diğer partileri ikna için 38 milletvekili veren Kemal Kılıçdaroğlu, hezimeti yaşadı. Seçimin ardından ittifak tel tel dökülmeye başladı. CHP'den vekillikleri kapan 3 parti DEVA, Gelecek ve Saadet bir araya gelerek grup kurma çalışmalarına başladı.

    takvim.com.tr
    CHP’yi çarpan ufakların yeni planı: Grup kuracaklar

    TBMM, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te toplanacak.

    KENDİ PARTİLERİ ADINA YEMİN
    CHP listesinden aday gösterilerek seçilen ve milletvekili olmaya hak kazanan DEVA, Saadet, Gelecek, DP milletvekillerinin andiçme töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı'na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. Ancak bu konuda yemin sonrasının da beklenebileceği yönünde görüşler de var.

    Milliyet'te yer alan habere göre; Yemin sonrasının beklenebileceğini ifade eden ittifak partilerinden bir milletvekili, "Altılı Masa'daki liderler karar verecek. Stratejik ve karşılıklı saygı açısından genel başkanlar nasıl arzu ederse, nasıl karar verirse artık öyle yapacağız. CHP'den seçilmiş milletvekili olarak da yemin edebiliriz. Daha sonra herkes kendi partisinin çatısına da geçebilir" görüşünü dile getirdi.

    TDP kulislerine göre ise Mustafa Sarıgül'ün ne yapacağı konusunda şu anda verilmiş bir karar yok.

    'PARLAMENTER SİSTEM' RAFA KALKTI
    Koalisyonun geleceğine ilişkin en önemli soru ise, ittifakın devam edip etmeyeceği.

        İttifakın 29 Mayıs sabahı itibarıyla bittiği görüşünü iddia edenler, "Şu anda işlevini tamamladı. Seçime yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e yönelik bir işbirliğiydi. Bunun olmayacağı da görüldü. Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok. Seçim bitti, herkes kendi yoluna bakmalı. Büyükşehirlerde belki devam edebilir" yorumunu yaptı.

        Benzer görüşler daha önce de yerel seçimlerden sonra dile getirilmişti. İkinci tur akşamında İYİ Parti lideri Akşener de "Millet ittifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki mesele" demişti.

        DEVA, SP, GELECEK TEK ÇATI FORMÜLÜ
        En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, TBMM'de grup kurma hakkına sahip oluyor.

        Geçten hafta Davutoğlu, dört partinin birlikte grup oluşturması için bir zemin olduğunu, bu konuda görüşmeler yaptığını belirtmişti. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında gelecek haftaya kadar bu konuda bir trafik işlemesi ve bir karara varması planlanıyor.

            Kurmaylar, "Şartları zorlayacağız, bir grup kuracağız" değerlendirmesini yapıyor.

            3 FARKLI FORMÜL MASADA
            Kulislerde bu konuda birkaç formül tartışılıyor. Seçeneklerden biri; 4 partinin birlikte, 38 milletvekilinden oluşan grup kurması.

            Bir başka olasılık, DP haricindeki üç partinin; DEVA, Gelecek ve Saadet'in 35 vekille bir grup kurması.

            En çok dile getirilen formül ise partilerin yeni bir parti çatısı altında buluşacağı, genel başkanların da dönüşümlü olarak grup toplantılarında kürsüye çıkacağı, bir çeşit eş başkanlığın uygulanması. Bu şıkta ağırlıklı olarak adı anılan ise Gelecek ve Saadet Partileri.

                GENEL BAŞKANLAR MECLİS DIŞINDA
                Koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanlarının hepsi Meclis dışında kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, TBMM'de partilerinin başında olamayacak.

                Bakanlık vaadiyle milletvekili adayı yapılmayan parti kurmayları da vardı. Hem CHP'nin hem de İYİ Parti'nin önemli isimleri bu dönem Meclis'te yer almayacak.

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                Takke düştü kel göründü!
                Haberler Haberler Parlamenter Sistem hayali suya düştü! CHP'yi çarpan ufakların yeni planı: Grup kuracaklar
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