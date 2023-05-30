Parlamenter Sistem hayali suya düştü! CHP'yi çarpan ufakların yeni planı: Grup kuracaklar

DEVA, SP, GELECEK TEK ÇATI FORMÜLÜ

En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, TBMM'de grup kurma hakkına sahip oluyor.

Geçten hafta Davutoğlu, dört partinin birlikte grup oluşturması için bir zemin olduğunu, bu konuda görüşmeler yaptığını belirtmişti. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında gelecek haftaya kadar bu konuda bir trafik işlemesi ve bir karara varması planlanıyor.