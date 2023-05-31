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    • Haberler
    • 31.05.2023 10:14
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    • 31.05.2023 10:14
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    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kariyeri...

    Seyfullah Hacımüftüoğlu, Türk bürokrat ve diplomatistir. Kendisi 1965 doğumlu olup, memleketi Tokat'tır. Hacımüftüoğlu, lisans eğitimini 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Ardından çeşitli görevlerde bulunmuş ve diplomatik kariyerine devam etmiştir. Seyfullah Hacımüftüoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından biri olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. MGK, Türkiye'nin milli güvenlik politikalarını belirleyen ve koordine eden bir kurumdur.

    Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir?

    Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında aramalar hız kazandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri hakkında arama motorlarında, "Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte merak edilen hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler...

    SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

    Seyfullah Hacımüftüoğlu (2 Şubat 1960) Türk bürokrat. Mevcut Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri.

    1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

    Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

        29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

        26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı. İki çocuk babasıdır.
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        Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: Taner Sezgin
        Haberler Haberler Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kariyeri...
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