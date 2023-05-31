Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kariyeri...

29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.