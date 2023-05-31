Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kariyeri...

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SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?
Seyfullah Hacımüftüoğlu (2 Şubat 1960) Türk bürokrat. Mevcut Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri.
1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.
Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.