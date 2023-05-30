Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Necdet Ünüvar kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3'ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Komisyonda Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Komisyonda Üye olarak görev yaptı.

23. ve 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

24. Dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. 26. Dönemde aynı Komisyon Başkanlığına bir kez daha seçildi.

Aynı zamanda 7 yıl Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Çalışmalarından dolayı 04 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın en büyük nişanı olan "Devlet Dostluk Nişanı" verildi.