Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye kazandı, hasımları kaybetti: Madde madde 28 Mayıs'ın röntgeni

İşte Altınok'un o yazısı:

10 MADDEDE 28 MAYIS SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI

1- Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasa da artık siyasi alay konusu olan bir lider hâline gelecek. CHP'de kurultay senaryoları bu geceden itibaren konuşulmaya başlanacak.