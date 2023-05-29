Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye kazandı, hasımları kaybetti: Madde madde 28 Mayıs'ın röntgeni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'li koalisyonun ve Batılı işbirlikçilerin ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı. 28 Mayıs seçimlerinin etkileri sadece Türkiye değil tüm dünyada geniş yankı buldu.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 28 Mayıs seçim sonuçlarını içeren bir yazı kaleme aldı.
İşte Altınok'un o yazısı:
10 MADDEDE 28 MAYIS SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI
1- Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasa da artık siyasi alay konusu olan bir lider hâline gelecek. CHP'de kurultay senaryoları bu geceden itibaren konuşulmaya başlanacak.