Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.05.2023 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 08:08
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye kazandı, hasımları kaybetti: Madde madde 28 Mayıs'ın röntgeni

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda yüzde 52.16 oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden göreve geçti. Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması ulusal ve küresel ölçekte siyasi, ekonomik ve jeopolitik büyük dönüşümleri de beraberinden getirecek. Kaybedenler safından yer alan 7'li koalisyonla birlikte, Kandil ve Pensilvanya için zor günler kapıda, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye ise; uluslararası anlamda değişen yeni düzende güçlü bir başrol edindi. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yeni dönemin kazanan ve kaybedenlerini madde madde sıraladı.

    takvim.com.tr
    Madde madde 28 Mayıs’ın röntgeni

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'li koalisyonun ve Batılı işbirlikçilerin ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı. 28 Mayıs seçimlerinin etkileri sadece Türkiye değil tüm dünyada geniş yankı buldu.

    Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 28 Mayıs seçim sonuçlarını içeren bir yazı kaleme aldı.

    İşte Altınok'un o yazısı:

    10 MADDEDE 28 MAYIS SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI
    1- Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasa da artık siyasi alay konusu olan bir lider hâline gelecek. CHP'de kurultay senaryoları bu geceden itibaren konuşulmaya başlanacak.

    2- 6'lı Masa'nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, DP ve Saadet toplumda hiçbir tabanı olmadıkları hâlde 38 milletvekili elde etmelerine rağmen siyaseten artık yok hükmünde kabul edilecek.

        3- FETÖ'nün Türkiye'ye dönüş hayali en az bir 5 sene daha ertelenecek.

        4- Muhalif medya ve sosyal medyadaki trolleri, yaşadıkları bu hayal kırıklığını ve travmayı uzun süre atlatamayacak.

        5- PKK/HDP çizgisinin Türk siyasetine yön verme planları artık tamamen rafa kaldırılacak.

            6- Rusya ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz eskisinden daha iyi olacak.

            7- Karadeniz ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Batı'ya peşkeş çekme planları suya düşecek.

            8- Yerli savunma sanayiine darbe vurmayı planlayanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak.

                9- Suriye'nin kuzeyinde korsan devlet kurma planlayanlarla mücadeleye kesintisiz devam edilecek.

                10- 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için AK Parti'de büyük bir çalışma başlayacak.

                Altınok, seçim gecesi ortalıkta gözükmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da işaret ederek, hezimetin sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkarak yaşanan hayal kırıklığında kendi paylarını unutturamayacaklarını söyledi.
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Binler akın etti
                    Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye kazandı, hasımları kaybetti: Madde madde 28 Mayıs'ın röntgeni
                        loading
                        SON DAKİKA