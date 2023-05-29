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    • Haberler
    • 29.05.2023 08:56
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    • 29.05.2023 08:57
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    29 Mayıs kargolar açık mı? Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? Kargo çalışma saatleri...

    1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafınca fethedilen İstanbul'un fethi, her yıl düzenli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Bu yıl da İstanbul'un kurtalışı için etkinlikler düzenlenecek. Peki, 29 Mayıs kargolar açık mı? Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    29 Mayıs kargolar açık mı 2023?

    İstanbul'un Fethi milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. Bu nedenle bugün kargo şubelerinde gönderim ve alım işlemleri olanlar, "29 Mayıs kargolar açık mı?" sorusu hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...

    29 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

    Yarın kargo firmaları çalışacak. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

    PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Haberler Haberler 29 Mayıs kargolar açık mı? Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? Kargo çalışma saatleri...
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