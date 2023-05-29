29 Mayıs kargolar açık mı? Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? Kargo çalışma saatleri...

İstanbul'un Fethi milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. Bu nedenle bugün kargo şubelerinde gönderim ve alım işlemleri olanlar, "29 Mayıs kargolar açık mı?" sorusu hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...
29 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
Yarın kargo firmaları çalışacak. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.