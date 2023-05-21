Muharrem İnce'ye FETÖ - CHP işi kaset kumpası! Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.
Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti.