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    • 17.05.2023 18:45
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    Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar, Muharrem İnce ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı. Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak’a ev hapsi verilmişti.

    takvim.com.tr
    Ankara Kuşu yakalandı!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alındı.

    FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ CEZAEVİNDE YATMIŞTI
    Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.




    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA HÜKÜM VERİLMİŞTİ
    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.



        Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinden biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        CHP'Lİ İSİM TUTUKLANDI
        Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. M.A.C., savcılık sorgularının ardından sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



        3 KİŞİ TUTUKLANDI
        Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi.

        YURT DIŞI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
        Gülsün Ağacık, Kadir Arslan, Mustafa Cengiz Çakar, Tekin Aksu, Tülün Köksal, Seyfullaf Tufan adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

        Çıkan kararlara bakıldığında ise sahte montaj videoları paylaşanlara tutuklama, sahte dekont paylaşanlara adli kontrol, Ankara Kuşu hesabını birlikte kullandığı değerlendirilen ve Oktay Yaşar'ı aracıyla götüren saklayan Veli Koçak'a ev hapsi verildi.



        14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 3 gün kala Türk siyaseti oldukça hareketli günler yaşamıştı. Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü gerekçesiyle seçim süreci boyunca yarıştan çekilmesi için baskı gören İnce, seçime 3 gün kala Millet İttifakı'nın seçimi kaybedeceğini ifade etti. 14 Mayıs'ta kaybedilecek seçim faturasını kendisine kesmek için aylardır algı operasyonu yapanlara boyun eğen İnce "bahaneleri kalmasın" diyerek yarıştan çekildiğini duyurdu.



            İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçiren Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan eden kaseti hatırlattı.


            12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen ve 2 CHP'li ismin tutuklandığı soruşturmadaki bilgilere göre montaj görüntüleri Baykal'a yönelik kaset kumpasının da merkezinde olan firari FETÖ'cü Cevheri Güven ile Ali Yeşildağ tarafından kurguladı. Twitter'da paylaşılan bu görüntüleri "Ankara Kuşu" hesabını kullanan CHP'nin sosyal medya trolü Oktay Yaşar ve CHP'liler Veli Koçak ile Ozan Özgür Doğru yaydı. CHP'liler bunun için WhatsApp'ta grup kurdu.

            CHP'nin oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpası kurgulanan olayda sahte dekont ve montaj görüntülerinin daha fazla kitleye ulaşması için de CHP Gençlik Kolları ile il ve ilçe teşkilatları sahaya çıktı. Ulusal kesimden İnce'ye gelebilecek oyların önünü kesmek için aleyhe paylaşımların yayılması sağlandı. İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden beri CHP yönetimi, trolleri ve FETÖ'cülerin hedefi haline geldi.


            SİSTEMATİK KUMPAS! ÖNCE 'SAHTE DEKONT' SONRA 'MONTAJ KASET'
            Sistematik kumpaslara uğrayan İnce'ye önce sahte dekontlarla saldırıldı.Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Arkadaşlar dekontun üzerindeki rakam 10 TL değil 100 TL hiç değil, Muharrem İnce'nin hesabına Akp'li Maksut Serim tarafından bağışlanan 10 milyon TL.! İlk defa oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum, Muharrem'e verdiğiniz her oy Akp'nin ekmeğine yağ sürer.!" şeklinde paylaşımlar yapıldı.



                Bahse konu paylaşım içerisinde yer alan tulin.koksal Instagram hesabı daha sonra kapatıldı. Hesapta turuncu saçlı bir kadının fotoğrafı bulunurken, söz konusu dekont paylaşımının teyit.org isimli internet sitesinde 25.06.2021 tarihli Kerime ORUÇ ve Elif DUMAN isimli şahıslar arasında gerçekleşen para transferinin dekontu üzerinden oynama yapılarak oluşturulduğu öğrenildi.


                Montajlanmış dekontu paylaşan Tülin Köksal'ın Yeniçağ gazetesinde çalıştığı ortaya çıkarken, Köksal'ın Yeni Çağ gazetesinde çalıştığı ve YouTube kanalında ekonomist olarak yorumlar yaptığı öğrenildi.



                Veli Koçak ve Ozan Özgür Doğru'nun bu süreçte organize olabilmek için CHP'li diğer isimlerin de yer aldığı WhatsApp grubunda, itibar suikastı için nasıl bir yol izleneceği ve manipülasyonun nasıl gerçekleştirileceğinin konuşulduğu da edinilen bilgiler arasında.

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                Haberler Güncel Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı
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