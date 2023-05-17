Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alındı.
FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ CEZAEVİNDE YATMIŞTI
Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA HÜKÜM VERİLMİŞTİ
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.