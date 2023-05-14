Muharrem İnce sandık başında öfke kustu: Montajları yapan FETÖ! CHP'ye yakın isimleri hedef aldı: Hepsine dava açacağım

Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup, müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır.

Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Av.Fidel Okan

CHP'Lİ KEMAL ÖZKİRAZ DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan arasında CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın olduğu da öğrenildi.

Özkiraz'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılıktan Özkiraz'ın da gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. "

MUHARREM İNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu.