Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 13:35
    ABONE OL

    Muharrem İnce sandık başında öfke kustu: Montajları yapan FETÖ! CHP'ye yakın isimleri hedef aldı: Hepsine dava açacağım

    Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan İnce, kendise yönelik saldırılarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. İnce, "Ortada bir terör var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım" dedi. Görüntü yayanların her birine dava açacağını söyleyen İnce, dekont ve görüntülerin sahte olduğunu tekrarladı. Dün İnce'ye yönelik saldırı ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma şirketinin kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce sandık başında öfke kustu

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı.

    İNCE ANKARA'DA OYUNU KULLANDI
    Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başında. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 no'lu sandıkta oylarını kullandı.

    Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, kendisi ile ilgili yayınlanan kaset ve dekontların sahte olduğunu söyledi.

    "O VİDEOLAR GERÇEK DEĞİL"
    İnce, "Bunların hepsinin sahte olduğunu, (videodaki) o kişinin ben olmadığımı, dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Buna rağmen siz (basın mensupları) kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz.

        Çok ayıp ediyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O videolar gerçek değil. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen haberlerinizi doğru yapınız." ifadelerini kullandı.

        "ARKASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"
        Sert ifadeler kullanan İnce, "Kaset komplosu falan yok. Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Çok rica ediyorum bunu düzeltin. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Ama bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım" diye konuştu.

        EMNİYET HAREKETE GEÇTİ! HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edilmişti.

            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.


            4'Ü HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
            Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

            Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı illerde gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


            ANKARA KUŞU HAKKINDA YAKALAMA KARARI
            Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ankara Kuşu mahlasını kullanan Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarıldığını açıkladı.

            Okan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

            Kamuoyuna Duyurulur!

            Müvekkilim Sn. Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj, özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılıkla biraz önce sona eren görüşmem nedeniyle iş bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

            Soruşturma sonucunda 17 şüpheli hakkında karar çıkarılmış, bunlardan bir kısmı gözaltına alınmış, bir kısmı yurt dışında, az sayıda bir kısım ise halen aranmaktadır.

            Dosyada vekil edenimin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2 si hakkında FETÖ/PYD örgüt yöneticiliği 2 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütülmektedir.

            Diğer FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarılmıştır.

            FETÖ'CÜLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
            İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarılmıştır. Ethem Gürbaş isimli eski Yarbay ve hakkında 16 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın da FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

                Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup, müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır.

                Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir.

                Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
                Av.Fidel Okan

                CHP'Lİ KEMAL ÖZKİRAZ DA GÖZALTINA ALINDI
                Gözaltına alınan arasında CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın olduğu da öğrenildi.

                Özkiraz'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

                SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
                Savcılıktan Özkiraz'ın da gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama geldi.

                Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
                "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

                Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. "

                MUHARREM İNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
                Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu.

                Kemal Özkiraz İnce'nin imza topladığı süreçte Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

                MUHARREM İNCE SERT YANIT VERMİŞTİ: FETÖ YÖNTEMİ
                Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

                FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE
                Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi;

                    "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Vakıf Katılım
                    Haberler Haberler Muharrem İnce sandık başında öfke kustu: Montajları yapan FETÖ! CHP'ye yakın isimleri hedef aldı: Hepsine dava açacağım
                        loading
                        SON DAKİKA