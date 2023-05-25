CHP son çare tehdit ve şantaja sarıldı: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan işçilere oy baskısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz, yoksa işten çıkarılırsınız" diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Sadece belediye başkanı değil, CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar" dedi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEDHİT
Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için işçilere baskı ve şantaj yaptıklarını dile getirerek, "Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi.
Dört yıllık zamanda CHP'li olmayan 3 binden fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkûm eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi için de yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir.
28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz ve bunun görüntüsünü çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız" şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları alıyoruz" diye konuştu.