Suriyelilerin onurlu dönüşü için dev adım: 240 bin aileye yuva olacak konutların temeli atıldı

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin yeniden kendi ülkelerine dönebilmesi için hazırlanan projeye start verildi.
1 MİLYON ONURLU VE GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyona yakın Suriyeli mültecinin ülkesine dönmesi için konut yapım projeleri hazırladıklarını belirterek bu kişilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesini sağlayacaklarını söylemişti. Bunun üzerine Gönüllü Geri Dönüş çalışmaları kapsamında "240 bin aile için 240 bin konut yapımı ve 1 milyon onurlu ve gönüllü geri dönüş" projesi hazırlandı.
TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu kapsamda, AFAD Başkanlığı koordinesinde Katar'ın katkılarıyla ilk olarak Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana 5 bin konutluk bir şehrin inşası için ilk adım atıldı. Cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesislerinin de yer alacağı konut projesinin temel atma töreni dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
3 YILDA 240 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
Bakan Soylu, projenin insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu proje olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin burada yapılan güvenli evlere yerleştirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde 1 yıl içinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyeti, projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu karşılayacak. Burada 28 bin 680 konutun ilk etabı olan 5 bin konutun temeli atılıyor. Bu konutlar yıl bitmeden tamamlanacak. Toplamda 240 bin konut yapılacak. 2 ya da 3 yıl içinde 240 bin konutun hepsi tamamlanacak ve 1 milyon kişi buraya yerleşecek" diye konuştu.